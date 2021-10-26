Türkiye Gazetesi

Uluslararası şirketlerin son dönemde Türkiye'ye yatırım kararı alması ve ilgilerinin devam etmesi ile birlikte Türkiye, Çin'e alternatif olarak öne çıkmaya başladı.

Türkiye’deki yatırım ortamı ve teşviklere dikkat çeken Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski, Polonyalı şirketlerin otomotiv, inşaat ve tarım sektörüne ilgi duyduğunu söyledi.

"FİRMALARIMIZ ÇİN YERİNE TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNÜYOR"

Türkiye’nin bölgesinde dominant bir ülke olduğunu aktaran Nowakoeski “Lojistik altyapısı da gelişmiş. Polonya ve Türkiye’yi birbirine bağlayacak demir yolu da yakın zamanda açılacak. Firmalarımız Çin yerine Türkiye’yi düşünüyor. Ürün kalitesi de Türkiye’de çok daha yüksek. Maliyet avantajı da var. Bence bu bir sürecin başlangıcı ve inanıyorum ki, çok enteresan sonuçlar getirecek” değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Türkiye Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Koray Akgüloğlu da Polonyalı yatırımcıların medikal ekipman ve kozmetik sektörlerine de ilgili olduğunu belirterek “Polonyalı yatırımcılar Türkiye’de bu sektörlerdeki hızlı gelişimin farkında. Bazı Polonyalı şirketler Türkiye’de zincir mağazalar açmayı hatta burada üretim yapmayı planlıyor. Polonyalı yatırımcılar ve şirketler, Türkiye’nin Orta Doğu pazarı üzerindeki gücünün farkında ve burada faaliyet alanlarını güçlendirerek Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Yakın ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapmak istiyorlar” diye konuştu.

Akgüloğlu, Polonyalı hazır giyim firması LPP’nin Türkiye’ye yatırım kararının arkasında da Türk moda üreticileriyle eski ilişkileri ve firmanın ülkede güçlü tedarik ağının olmasının yattığını söyledi.

"DÖNÜM NOKTASI"

Türkiye Belçika Lüksemburg Ticaret Odası (TBLTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Şeremet ise Belçika merkezli DW Reusables şirketinin Etap Plastik ve Etap Doğan’ı satın alarak ülkeye doğrudan yatırım yaptığını hatırlatarak “Global tedarik zincirinde yaşanan hayati aksaklıklar, Avrupa ve Türkiye ekonomik ilişkileri için bir dönüm noktası. Benzer yatırımlar artarak devam edecek, dış ticaret hacminde olumlu gelişmeler olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eylül ayında 852 yeni yatırıma teşvik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eylül ayında 852 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi Türk firmaları üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı" dedi.