Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs testi PCR’a alternatif yerli test geliştiren geliştirerek dünya pazarında satışa sunan TÜRKLAB, bunu ev tipi kullanım için de uygun hâle getirdi. Firma, ev tipi testin Almanya’daki market ve eczanelerde satışı için Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsüne başvuruda bulundu. Enstitünün yaptığı incelemeler sonrasında firma, teste Almanya’daki süpermarket ve eczanelerde satış ve kullanım izni aldı.

İNGİLTERE'DE DE SON AŞAMAYA GELİNDİ

İzmir’de faaliyet gösteren firmanın Genel Müdürü Kartal Yağlıdere “Son yapılan performans çalışmalarımızda testlerimizin Delta varyantını da yüzde 90’ın üzerinde hassasiyetle belirlediğini, yakaladığını gördük. Sene sonu itibarıyla Avrupa’daki eczanelerde ve marketlerin raflarında ürünlerimiz yer alacak. Yılbaşından önce raflarda olmasını bekliyoruz. İlk olarak Almanya’dan başlamak üzere. İngiltere’de de son aşamaya geldik. Birkaç hafta içinde oradan da onay almayı bekliyoruz” dedi.

Hastaneler ve laboratuvarda kullanılan testlerde burundan kulak arkasına kadar numune çubuğunun sokulduğuna işaret eden Yağlıdere, ev tipi testlerde ise burnun ucundan alınan numunelerin testin çalışması için yeterli performansı gösterdiğini bildirdi. Yağlıdere, ev tipi kullanım testlerinin Avrupa’da ağırlıklı olarak veli gözetiminde öğrenciler için kullanıldığını, diğer yaş gruplarının da şüphelendikleri anda evlerine yakın market ve eczaneden testi alıp sonuca ulaştıklarını dile getirdi.

Sahte PCR testine 50 yıl hapis istemi İstanbul’da 150 dolar karşılığında sahte PCR sonucu verdikleri öne sürülen 3’ü tutuklu 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 50 yıla kadar hapsi talep edildi.

İngiltere'de binlerce kişiye yanlış Corona testi İngiltere'de, 43 bin kişinin Covid-19 test sonucunun yanlış verildiği söylendi. Bir laboratuvarda yanlış test sonuçlarının verilmesi nedeniyle, virüsün daha fazla kişiye bulaştırmış olma ihtimali var.