Türkiye Gazetesi

Kış mevsimi kapıya dayandı, birçok bölgede havalar soğudu. Isınmak için kombileri açan vatandaşları doğalgaz faturası telaşı sardı. Hem ısınmak, hem de düşük fatura ödemek isteyenler doğalgazın ekonomik kullanım yöntemlerini devreye sokuyor. Ev ve iş yerlerine doğalgaz tesisatları döşeyen Makine Mühendisi Ünsal Demir, düşük doğalgaz kullanımı ile ilgili bilgiler verdi.

KOMBİYİ AÇ-KAPA YAPMAYIN

Normalde peteklerin ve kombinin bakımının her yıl yaptırılması gerektiğini ancak durumu müsait olmayanların bunu en az 2 yılda bir yaptırması gerektiğini belirten Ünsal Demir, petek temizliğinde 'ilaçlı' temizliği önermediklerini söyledi. Demir, "Vatandaşların kombi bakımını yetkili servislere yaptırmasını öneriyoruz. İnsanları telefonla arayan merdiven altı kombi tamircilerine halkımızın itibar etmemesini söylüyoruz. Halkımız doğalgaza gelen zamlardan şikayetçi ama kombiyi zamlardan dolayı aç kapa yapıyorlar. Bunu yapınca da sistem kendisini otomatik olarak soğutuyor. Bunun sonucunda da kombinin hem kendisini hem de petekleri ısıtmak için daha çok gaz yakması gerekiyor" dedi.

PETEKLERİN ÖNÜNE HİÇBİR ŞEY KOYULMAMALI

Kombinin düşük seviyede sürekli çalıştığı zaman, kendisini koruma moduna aldığını ifade eden Demir, "Bununla birlikte de daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca peteklerin önüne de hiçbir şey koymamamız gerekiyor. Peteklerin üzerindeki giysi, önündeki koltuk ısı kaybına neden oluyor. İnsanlarımız dekor görünümüne önem verdiği için petekleri bir şekilde kapatmak istiyorlar ama petek kapatılması durumunda içeriye ısı veremiyor. Evin ısınması için kombi çalışıyor ancak daha sonra doğalgaz faturaları yüksek geliyor" dedi.

DUVAR İLE PETEK ARASINA ALÜMİNYUM APARAT

Evlerin dışına yalıtım yapılmasının ve cam kenarlarının yalıtılmasının da önemli olduğunu belirten Demir, "Ayrıca duvar ile peteklerin arasına alüminyum kaplı aparatlardan koyarlarsa doğalgaz faturaları düşecek ve insanlar düşük maliyetli ısınabileceklerdir. Ayrıca evlerde oda termostatı öneriyoruz. Termostatı ayarladığımız dereceye kadar ulaşıyor. Sonrasında kombi kendisini korumaya alıyor. Bu da doğalgaz faturalarını düşüren etkenlerden bir tanesi” diye konuştu.

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