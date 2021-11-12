Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Bakan Yanık “Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıklara çağrıları yapıp sisteme topladıktan sonra, ihtiyaç duydukları yahut ayırdıkları kadro miktarını aldıktan sonra atamalarını yapıyoruz. Kotaları bir an önce sisteme dâhil edip 2021 sonu veya 2022 başında bir atama yapmak için çalışmaları yoğunlaştırdık. Engelli atamalarıyla alakalı hem kendi Bakanlığımızda olabildiği kadar çok bu sayıyı, imkânların elverdiği ölçüde yüksek tutarak hem de diğer bakanlıklarda bu farkındalığı oluşturmaya çalışarak atama çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.



Bakan Derya Yanık, engelli atamalarına ilişkin açıklamasında en geç 2022 başında olacağını duyurdu

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları için atama yapılacak. Sağlık Bakanlığının “2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı”na göre, bakanlık ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman doktor, doktor, uzman diş doktoru, diş doktoru ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları bugün başlıyor. Son gün ise 16 Kasım. Sonuçlar 24 Kasım’da ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 25 Kasım’da alınacak. İtiraz sonuçları 1 Aralık Çarşamba açıklanacak. Kura çekimi 2 Aralık Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evrak, 17 Aralık Cuma saat 18.00’e kadar alınacak.

Erdoğan'dan sağlıkçılara atama müjdesi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 40 dakika süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin yeni sağlıkçı alınacağını açıkladı.

Okul öncesi öğretmenlere 'özel bir atama' gündemde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki yıl 5 yaşa anaokulunun zorunlu olacağını, bu amaçla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni sınıf açılacağını duyurdu.