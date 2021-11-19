Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

FİYATLAR KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzin istasyonuna girip 3 bin tl gasp etti Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bir benzin istasyonunun marketine giren maskeli şahıs, bıçak zoruyla 3 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı.

KKTC’de benzinin fiyatı 9 lira sınırında Dünyadaki akaryakıt krizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) etkilendi. KKTC’de benzinin litre fiyatı 8,80 liraya ulaştı.