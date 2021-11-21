Türkiye Gazetesi

Türkiye yeni dönemde “üretim ve ihracat” odaklı büyüme modeline geçerken sektörler de artan taleple birlikte kapasitesini hızla yükseltiyor. Ancak iş dünyası, maaşların 8 bin TL civarına çıkmış olmasına rağmen çalıştıracak eleman bulamamaktan yakınıyor.

TERSANE İŞÇİ ARIYOR

Yalova Altınova’da faaliyette bulunan Tersan Tersanesi, dünyanın birçok ülkesine gemi imalatı yapıyor. Tersaneden, yılda 6 tane dev boyutlarda gemi çıkıyor. Burada inşa edilen gemilerin her birinden ülkeye 25 milyon avro döviz girdisi sağlanıyor. Ancak tersane, eleman sıkıntısı yaşıyor. Özellikle yetişmiş, vasıflı kaynak ve montajcı elemanlarına ihtiyaç duyan tersane, 8 bin liraya çalışacak eleman bulamıyor. Tersanenin Plânlama Müdürü Şükrü Eren “Yüksek teknolojiye sahip balıkçı, yolcu, kargo gemileri yapıyoruz. Gemi inşa sanayiinin temelinde kaynak var. Paslanmaz ve argon kaynak bilen, kaynak konusunda uzmanlaşmış personele ihtiyacımız var. Mobilya ve panel montajlarında da yetişmiş eleman lazım. Bu elemanlarda maaşlar 8 bin liraya kadar çıkıyor. Bulabilsek, bu paraları vereceğiz, ama yok!” dedi.

8 BİN LİRA MAAŞA İŞÇİ YOK

Ayakkabı üreticisi Reşit Köse de “Yaklaşık 30 yıldır sektördeyim ve 15 yıldır imalat konusunda çalışmalar yapıyorum. Ayakkabı yapımı için, önce kesim bölümünden derisini alıyoruz ve deriler kesiliyor. Sonra ‘saya’ dediğimiz bölümde dikiliyor. Daha sonra taban yapıştırılıyor. Son olarak temizlik bölümüne geliyor ve böylelikle ayakkabı imal edilmiş oluyor. Dünyanın birçok ülkesine ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Örnek olarak Cezayir, Irak, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelere gönderiyoruz. Ürün yetiştiremiyorum. Siparişlerim çok fazla. Aylık 8 bin lira maaş vermemize rağmen, işçi bulamıyoruz. Bu konuda gerçekten çok mağduruz. Kalifiye eleman bulunmuyor. Şu anda Gaziantep Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’nde her dalda, her bölümde elemana ihtiyaç var. Mesleki liselerde normal şartlarda ayakkabı sektörüne önem verilmiyor, bu yüzden de problem oluyor. Bu sıkıntıyı sadece biz ayakkabı sektöründekiler değil, diğer sektördeki işverenler de yaşıyor” diye konuştu.

Fabrikalar işçi bulamıyor: Suriyeli göçmenler olmasa makineler durur İşsiz gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ediyor, eleman bulmakta zorlanan fabrikalar ise makineleri durduruyor. Sanayici “Eğer Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur” diyor

Vasıflı işçiyi asgari ücretle çalıştıran işverene Yargıtay şoku Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde asgari ücretle yaşamasının hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.