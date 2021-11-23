Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşan yükselişle 13,50 seviyesine kadar tırmandı.

Euro/TL ise 15 liranın üzerini gördü.

Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,4'te dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250'den alıcı buluyor.

Dolar yükseldi, fırsatçı zamma kalkıştı ATO Başkanı Baran, maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üreticilerin imzalanmış sözleşmelere riayet etmeyerek toptancı ve dağıtıcıları zor durumda bıraktığını söyledi.