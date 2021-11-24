Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri yarın görüşecek. Öğleden sonra planlanan toplantıda dövizdeki hareketlilik sonrası durum değerlendirmesi yapılacak.
Merkez Bankası'nın dolar satmaması İngiliz'e dert oldu Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlar, döviz kurundaki son yükseliş olayında da bir defa daha ortaya çıktı. Bunun bir örneği olan İngiliz finansçı Timothy Ash, sosyal medya hesabından olay bir yorumda bulundu.
Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması Merkez Bankası, döviz kurlarında yaşanılan dalgalanmayla ilgili açıklamada bulundu. Merkez Bankası, vatandaşları oynak piyasa hareketlerine karşı uyardı.
Merkezi yönetim brüt borç stoğunu açıkladı Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 268,7 milyar lira oldu.