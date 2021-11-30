Türkiye Gazetesi

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yine yükselişine devam ediyor. Gram altın geçtiğimiz haftalarda 780 lirayı görerek rekor kırmıştı. Rekorun ardından düşüşe geçen altın fiyatları tekrardan yükselmeye başladı. Altın fiyatları sert yükselişine haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarının gün içerisinde dalgalanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda da altın fiyatlarından rekor fiyata gelinmişti.

30 Kasım bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte canlı rakamlar…

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatları 30 Kasım Salı günü saat 08.00'de kaydedile verilere göre 721 lira alış ve 739 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatları 30 Kasım Salı günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre bin 172 alış ve bin 198 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

733,03

733,14

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.788,37

1.788,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.691,36

4.780,07

YARIM ALTIN FİYATI

2.338,35

2.397,37

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.691,36

4.780,07

ATA ALTIN FİYATI

4.806,38

4.932,39

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

399,22

474,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

653,25

678,51

YÜZDE 70 KAZANÇ SAĞLADI

2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde kazanç sağlarken son fiyat dikkate alındığında kazanç yüzde 57 olarak dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Gram altın tarafında yukarıda 740-780 TL seviyesi direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Devamında ise 825-850 lira düzeyi takip edilecek.

Aşağıda ise 720-700-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

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