Türkiye Gazetesi

Dolar ve altının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte güne yükselişle başlayan altın ve dolarda son durum...İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, avro 15,3720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 13,5300 liradan alınan dolar 13,5320 liradan satılıyor. 15,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 14,8920 lira olmuştu.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 1 Aralık Çarşamba günü saat 08.00'de kaydedile verilere göre 766 lira alış ve 780 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları 1 Aralık Çarşamba günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre bin 241 alış ve bin 269 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.777,51

1.777,91

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.967,22

5.061,50

YARIM ALTIN FİYATI

2.475,85

2.538,51

Döviz alım satımında 'kimlik' düzenlemesi: 100 doların üzerinde şart olacak Döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kimlik beyanı 'tüm işlemlerde' değil 100 dolar ve üzerinde zorunlu olacak.​

Dolarda son rakamlar: 13,50 seviyesine tırmandı Bir süredir sert yükseliş kaydeden Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 17'ye ulaşıp 13,50 seviyesine kadar artarak tırmanışını sürdürdü.

Altında hareketlilik: Tekrar yükselişe geçti Altın fiyatları Kasım ayının son günlerinde ortaya çıkan yeni varyantla, hareketli dalgalanma yaşıyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatı 780 lirayı görerek rekorunu tazelemişti. Yaşanan yükselişin ardından gram altın 665 liraya düşmüştü. Bugün ise gram altın 700 liradan satış görüyor.