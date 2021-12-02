Türkiye Gazetesi

2 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN

Önceki kapanışını 761,33 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 768,55 lira satış fiyatı 768,67 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN

Önceki kapanışını 4.951,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.865,00 TL satış fiyatı 5.016,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN

Önceki kapanışını 2.494,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.442,00 TL alış ve 2.523,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, son kapanışını 1.243,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Aralık itibariyle 1.216,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.259,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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