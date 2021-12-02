Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 2014'ten bu yana ilk kez gerçekleştirilen döviz müdahalesi sonrasında kritik toplantıda yatırımcılarla bir araya geldi.

Yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantı ise 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yatırımcılara yönelik sunumda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

- Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

- Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

- Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.

- Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

- Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

"TCMB DÖVİZE MÜDAHALE EDEBİLİR"

- Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir.

- Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum.

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası’ndan enflasyonda kararlılık vurgusu: Yüzde 5 hedefine ulaşılacak Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporunu yayınladı. Raporda, enflasyonun yüzde 5 oranına çekilmesi yönünde kararlılıkla adımların atılmaya devam edeceği bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik görüşme Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine geldi, kritik toplantı az önce başladı.