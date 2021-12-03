Dolar kuru 13,60'ın üzerinde işlem görürken euro/TL ise 15,44 civarında el değiştiriyor.

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönünde. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 13,6550 13,6560
Avro 15,4320 15,4330
Sterlin 18,1220 18,1720
ANKARA    
ABD Doları 13,6260 13,6860
Avro 15,3930 15,4630
Sterlin 18,0720 18,2720
 

Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve faiz mesajı Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve faiz mesajı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda döviz kurları ve faizlere ilişkin konuşan Başkan Şahap Kavcıoğlu, "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (2 Aralık güncel dolar ve euro) Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (2 Aralık güncel dolar ve euro) Dolar - euro kaç TL oldu? 2 Aralık 2021 dolar kuru fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.