Dolar kuru 13,60'ın üzerinde işlem görürken euro/TL ise 15,44 civarında el değiştiriyor.
Yurt içinde piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönünde. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,6550
|13,6560
|Avro
|15,4320
|15,4330
|Sterlin
|18,1220
|18,1720
|ANKARA
|ABD Doları
|13,6260
|13,6860
|Avro
|15,3930
|15,4630
|Sterlin
|18,0720
|18,2720
Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve faiz mesajı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda döviz kurları ve faizlere ilişkin konuşan Başkan Şahap Kavcıoğlu, "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (2 Aralık güncel dolar ve euro) Dolar - euro kaç TL oldu? 2 Aralık 2021 dolar kuru fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.