Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasasında son 24 saatte başta Bitcoin olmak üzere altcoinler sert düşüş yaşadı. Büyük değer kaybı yaşayan kripto paralar toplamda 350 milyon dolardan fazla değer kaybetti. Piyasa hacmi bakımından en büyük kripto para Bitcoin (BTC) yüzde 16 gerilerken, altcoinlerin lideri Ethereum (ETH) ise yüzde 14 oranında değer kaybetti. Kripto paralardaki koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un nedeniyle değer kaybı yaşadığını kaydeden uzmanlar yeni varyant korkusunun küresel pazara hakim olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden kripto paraları da etkileyecek kararların yer aldığı altyapı paketini onaylaması ve Hindistan’ın kripto paraları yasaklayabileceği haberleri de etkili oldu.

BİTCOİN İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) fiyatı 10 Kasım 2021’de 68,789.63 dolarda yeni tüm zamanların en yüksek değerini kaydetmiş, ancak sonrasında sert bir düşüşle 53 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bitcoin son 24 saate yaşanan sert düşüşle 42 bin 587 doları gördü ve piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların altına çekildi. Bitcoin an itibariyle, Bitcoin (BTC) yüzde 16 değer kaybederek 47 bin 903 dolardan işlem görüyor

ALTCOINLERDE DEĞER KAYBI YAŞANIYOR

Bitcoin’deki kan kaybı altcoinleri de değer kaybına sürükledi. Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), 4 bin dolarlık kritik destek seviyelerinin altına geriledi. Yüzde 14 düşen ETH 3 bin 895 dolardan işlem görüyor. İlk yirmi altcoin’in tümü yüzde 13 ila 25 arasında değer kaybederken Cardano yüzde 10, Ripple (XRP) yüzde 10, Dogecoin yüzde 9,8 ve Solana yüzde 10,7 değer kaybetti.

2021 YIL SONU BITCOIN TAHMİNİ

Analistlere göre 2021 sonu için Bitcoin fiyat tahminleri 50 bin doların üzerinde bir değeri gösteriyor. Uzun vadeli Bitcoin tahminlerine göre ise en büyük kripto para 2022 yılında 100 bin dolar olacak. 2024 yılı için ise tahminler 200 bin dolara işaret ediyor.