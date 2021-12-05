Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı ve Fed’in yüksek enflasyonla başa çıkmak için faiz artırımı silahını daha erkene çekebilme ihtimali Altın fiyatlarına olan talebi düşürdü. Kripto para piyasalarında ise sert düşüş istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

ALTINDA KAYIP YÜZDE 1

Ons altın fiyatları haftaya 1791 dolardan başlangıç yaptı. Haftalık bazda en yüksek seviye Salı günü görüldü ve 1808 dolar oldu. Ons altın haftayı 1783 dolar seviyesinden kapadı. Böylece haftalık bazda kayıp yüzde 1 oldu.

GRAM ALTININ FİYATI ARTIYOR

Dolardaki artışın etkisi gram altının fiyatını yükseltiyor. Kurlardaki hareketlilik ons altından bağımsız olarak gram altını güçlü kılıyor. Haftaya 712.5 liradan başlayan Gram Altın Çarşamba günü tarihi yüksek seviyesi olan 793.4 liraya yükseldi. Haftayı 786.5 liradan kapayan gram altın böylece haftalık bazda yüzde 10 primle tamamlamış oldu.

KRİPTO PARADA SERT DÜŞÜŞ

Kripto Para piyasalarında da Omicron varyantı ve Fed’in faiz artırımı ihtimali düşüş getiriyor. Bir süredir ayı piyasasında olan kripto paralarda satışlar daha da derinleşti. Lider kripto para birimlerine paralel olarak altcoinler de sert kayıplar yaşadı.

YÜZDE 34 KAYIP YAŞADI

Bitcoin 69 bin dolar olan tarihi zirvesinden 45 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Böylece kısa sürede yüzde 34’ün üzerine kayıp yaşamış oldu ve ayı piyasasında olduğunu da kanıtladı. Bitcoin şu sıralar yüzde 4’e yakın primle 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM’DA YÜKSELİŞ

Ethereum fiyatları da 4300 dolar seviyesinden 3700 dolara kadar sert dalış gerçekleştirdi. En popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum’daki düşüş sonrası toparlanma grafiği sergileyip 4200 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ALT COİNLERDE DE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Davalarla başı dertte olan Ripple bir de ayı piyasasından nasibini almış oldu. Ripple 0,84 dolar seviyelerinden 0.67 dolar seviyesine kadar düşüş gerçekleştirdi. Tepki alımlarıyla ile Ripple toparlandı ve 0.84 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Dogecoin 0,20 dolar seviyelerinden 0.14 dolar seviyelerine kadar geriledi. Sert düşüş sonrası tepki alımlarıyla karşılaşan Dogecoin 0.17 dolar seviyesinde işlem görüyor. Shiba Inu ise dün 0,000039 dolar seviyesinden 0,000031 dolar seviyelerine kadar düşüş gerçekleştirdi. Şu suralar Shiba Inu 0,000037 dolar seviyesinde bulunuyor.

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