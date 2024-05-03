Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Elon Musk'tan dolar uyarısı! Böyle giderse bir değeri kalmayacak

Elon Musk'tan dolar uyarısı! Böyle giderse bir değeri kalmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elon Musk&#039;tan dolar uyarısı! Böyle giderse bir değeri kalmayacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin iş insanlarının başında gelen Elon Musk'tan dolar uyarısı geldi. Daha önce yaptığı kripto para tavsiyeleriyle dikkat çeken Musk, "Böyle giderse doların bir değeri kalmayacak" dedi.

Sosyal medya platformu X'i satın alarak kendisinden söz ettiren ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan dolar uyarısı geldi. 

ELON MUSK'TAN DOLAR UYARISI

Musk, sosyal medya platformundaki bir paylaşımda, mevcut faktörler arasında ABD para birimiyle ilgili artan endişelerini dile getirdi. 

ABD ekonomisinin ulusal borcunun artmasıyla büyük bir krizin eşiğinde olduğunu belirten Musk, "doların hiçbir değerinin olmayacağını" söyledi. 

ABD'nin geçen yıl 34 trilyon doları aşan ve giderek daha da artan borcuna atıfta bulunan Musk, şunları kaydetti:

"Ulusal borcumuzla ilgili bir şeyler yapmalıyız yoksa doların hiçbir değeri kalmayacak."

BRICS DOLARI DEĞERSİZLEŞTİRMEYE DEVAM ETTİKÇE ABD'NİN İŞİ ZOR

ABD'nin dış borcu hakkında endişelerini dile getiren tek kişi Elon Musk değil. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da endişesini dile getiren isimlerin arasında.

Dimon federal borcun balonlaşmasının dolara olan uluslararası bağımlılığı azaltmak için küresel eylem gerçekleştiren BIRCS'in çabalarıyla eş değer olmasına dikkat çekti. Dimon "BRICS ittifakı bu çabaları benimsemeye devam ettikçe, işler ABD doları için daha da endişe verici hale gelecektir." dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş - Rizespor maçında 5 gol! Joe Worrall 90+7'de 3 puanı kazandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu! Çifçilere bugün 445 milyon TL ödeme yapılacak - EkonomiÇiftçilere müjde!Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Hayat pahalılığı düşecek, kalıcı refah sağlanacak - Ekonomi"Hayat pahalılığı düşecek"Dolar için Fransız banka '36 TL' dedi! Yerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyor - EkonomiYerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyorRakiplerini solladı! İstanbul Havalimanı yine zirvede - Ekonomiİstanbul Havalimanı yine zirvedeYapay Zekâ Yıldızları Projesi: Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden gençler için yapay zekâ eğitimi - EkonomiYapay Zekâ Yıldızları Projesi: Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden gençler için yapay zekâ eğitimiBulgaristan geri göndermişti! Limonda yasaklı madde tehlikesi, soruşturma başlatıldı - EkonomiLimonda yasaklı madde tespiti, soruşturma başlatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...