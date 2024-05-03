Elon Musk'tan dolar uyarısı! Böyle giderse bir değeri kalmayacak

Bitcoin’de ‘ayı piyasası’ korkusu! 52 bin dolara mı gerileyecek?

Bitcoin’de ‘ayı piyasası’ korkusu! 52 bin dolara mı gerileyecek?

Dünyanın en zengin iş insanlarının başında gelen Elon Musk'tan dolar uyarısı geldi. Daha önce yaptığı kripto para tavsiyeleriyle dikkat çeken Musk, "Böyle giderse doların bir değeri kalmayacak" dedi.

Sosyal medya platformu X'i satın alarak kendisinden söz ettiren ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan dolar uyarısı geldi.

ELON MUSK'TAN DOLAR UYARISI

Musk, sosyal medya platformundaki bir paylaşımda, mevcut faktörler arasında ABD para birimiyle ilgili artan endişelerini dile getirdi.

ABD ekonomisinin ulusal borcunun artmasıyla büyük bir krizin eşiğinde olduğunu belirten Musk, "doların hiçbir değerinin olmayacağını" söyledi.

ABD'nin geçen yıl 34 trilyon doları aşan ve giderek daha da artan borcuna atıfta bulunan Musk, şunları kaydetti:

"Ulusal borcumuzla ilgili bir şeyler yapmalıyız yoksa doların hiçbir değeri kalmayacak."

BRICS DOLARI DEĞERSİZLEŞTİRMEYE DEVAM ETTİKÇE ABD'NİN İŞİ ZOR

ABD'nin dış borcu hakkında endişelerini dile getiren tek kişi Elon Musk değil. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da endişesini dile getiren isimlerin arasında.

Dimon federal borcun balonlaşmasının dolara olan uluslararası bağımlılığı azaltmak için küresel eylem gerçekleştiren BIRCS'in çabalarıyla eş değer olmasına dikkat çekti. Dimon "BRICS ittifakı bu çabaları benimsemeye devam ettikçe, işler ABD doları için daha da endişe verici hale gelecektir." dedi.