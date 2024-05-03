Dolar için Fransız banka '36 TL' dedi! Yerli yatırımcı dövizden çıkıyor, yabancılar TL’ye giriyor

Dövizde stabil görünüm ve TL mevduatta yüksek getiri, döviz hesapları ve KKM’de 26 Nisan ile biten haftada toplam 2,8 milyar dolarlık çözülme getirdi. Yabancı yatırımcılar ise 603,50 milyon dolarla son zamanların en yüklü haftalık tahvil alımını gerçekleştirdi. Bu arada Türk tahvili önerisinde bulunan Fransız BNP Paribas, yıl sonu dolar TL beklentisini de 36,00 TL olarak açıkladı. Bu öngörü, son zamanların en düşük tahminlerinden biri oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ / Ömer Faruk Bingöl - Piyasalar veri gündemi yoğun bir haftayı geride bıraktı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit bıraktığı toplantının ardından, FED Başkanından da beklenenden “daha güvercin" mesajlar geldi. Bugün ise ABD’de tarım dışı istihdam, 240 bin kişilik yükseliş beklentisine karşılık, 175 bin kişi arttı. İşsizlik oranı da 0,1 artışla yüzde 3,9 oldu. Zayıf istihdam rakamlarının ardından FED’den ilk faiz indirimi eylüle çekildi. Bu yıl indirim beklentisi de 2 adede çıktı.

DOLAR HESAPLARI ÇÖZÜLÜYOR

İçeride Nisan Ayı TÜFE verisi aylık %3,18 olarak açıklandı. Beklentilere paralel gelse de enflasyonda yüksek seyrin devamı görüldü. 26 Nisan ile biten haftaya dair bugün açıklanan verilere bakıldığında;

Yabancı yatırımcılar geçen hafta 603,50 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Hisse senetlerinde ise 154,60 milyon dolarlık çıkış gözlemlendi. Özellikle tahvile son haftaların en yüklü girişi dikkat çekti.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları geçen hafta 2,54 milyar dolar geriledi ve 179,24 milyar dolar oldu.

Kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğü 8,44 milyar TL düştü ve 2 trilyon 257,7 trilyon TL oldu.

Dövizdeki stabil görünüm ve TL mevduattaki yüksek getiri; döviz ve dövize endeksli hesaplarda bir haftada toplamda yaklaşık 2,8 milyar dolarlık çözülmeyi beraberinde getirdi.

DOLARDA EN DÜŞÜK TAHMİN GELDİ!

Bu arada yabancı finans kuruluşlarından da TL ve Türk varlıklarına ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Fransız BNP Paribas, 2024 yılı için dolar beklentisini 36 TL olarak açıkladı. Bu öngörü, son aylarda yabancı kuruluşlar tarafından açıklanan en düşük tahmin olarak dikkat çekti.

BNP Paribas, Türkiye’de enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren hızla düşmeye başlayacağını da aktararak, bu tabloda 2 yıllık Türk tahvillerinin getirisini cazip bulduğunu bildirdi. Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi, haftalık kapanışını yüzde 44,75 seviyesine yakın yerlerden gerçekleştiriyor.