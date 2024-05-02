Bitcoin’de ‘ayı piyasası’ korkusu! 52 bin dolara mı gerileyecek?

Bitcoin’de son dakika! 2 Mayıs BTC fiyatı 58 bin dolara yakın seyrederken; 73 bin 800 dolar zirvesinden düşüş %21,40 olarak gerçekleşti. “BTC 2024 yorum ve hedef fiyat” aramaları hız kazanırken; fiyatlarda, zirveye göre %20 ve üzerinde düşük seyrin devamı halinde ‘ayı piyasası’ teyit alabilir. Bu anlamda 59 bin dolar üzerine çıkılması kritik önem taşırken; aksi halde 52 bin dolara varabilecek gerilemelere karşı uyarılar artıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de kritik fiyatlamalar yaşanıyor. Son dönemde güçlü seyreden ABD doları ve irtifa kaybeden ABD borsalarının etkisinde kalan Bitcoin’de; fonlar kanalıyla para çıkışı dikkat çekiyor. Sadece son bir haftada 420 milyon dolarlık para çıkışı gerçekleşirken; bu hafta Hong Kong’da işlem görmeye başlayan ETF’lerde de beklenen para girişi yaşanmadı. İlk işlem gününde para girişi sadece 8,5 milyon dolar oldu ve 100 milyon dolar olan beklentinin çok altında kaldı.

BITCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin fiyatlarına bakıldığında, dün en düşük 56 bin 500 dolar görüldü. 2 Mayıs işlemlerinde TSİ 11:00 sıralarında 58 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bitcoin’de 100 günlük ortalama 60 bin 900 dolarda bulunurken, fiyatlar, iki gündür bu seviyenin altında seyrediyor.

Bu arada 14 Mart’ta 73 bin 800 dolarla tüm zamanların zirvesini gören Bitcoin’de, zirveden itibaren gerçekleşen gerileme bugün itibarıyla yüzde 21,40 olarak gerçekleşti. Bu göstergeler, BTC için teknik anlamda endişeleri artırıyor.

AYI PİYASASI NEDİR? BTC 2024 YORUM…

Teknik analiz disiplinine göre herhangi bir hisse, emtia, parite ya da kripto para biriminde, zirve seviyeden itibaren gerçekleşen yüzde 20 ve üzerinde gerileme, “ayı piyasası” endişelerini artırıyor. Bu anlamda BTC’de 59 bin dolar seviyesi oldukça kritik görülüyor.

Bitcoin’in ayı piyasası endişelerini dağıtması için 59 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde şubat ayında gözlemlenen 52 bin 800-50 bin 600 bandına kadar geri çekilmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

“UZUN VADEDE, KADEMELİ ALIM!”

ABD’deki makroekonomik belirsizlikler sebebiyle Bitcoin üzerinde baskının arttığını belirten Kripto Para Piyasaları Uzmanı Beste Naz Süllü, “Rusya’da da kripto paraların yasaklanmasına dair yasa girişimleri var. Bunlar olumsuz haberler. Madenciler için soğutma maliyetlerinin artacağı yaz ayları yaklaşıyor. HALVING sonrası artan maliyetleri sebebiyle henüz madenciler tam olarak satış da yapmadılar. Bu beklentilerle birlikte 65 bin doları aşmakta zorlanan ve düşüş trendinde hareket eden bir Bitcoin var. Bundan sonra yatırımcıların orta ve uzun vadeye yönelerek, düşüşlerde, kademeli biriktirme gibi bir strateji benimsemesi daha doğru olabilir düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.