AK Parti'den kritik ziyaret! Osman Nuri Kabaktepe, Hamas lideri Heniyye ile görüştü
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi. Kabaktepe, görüşmeye ilişkin "Hem Cumhurbaşkanımız hem necip milletimiz Filistin mücadelesinin daima yanındadır. Bu şanlı mücadelede üç evladını ve torunlarını şehit veren Hamas Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Haniye'ye baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Türkiye'nin Filistin mücadelesine her zaman destek verdiğini belirten Kabaktepe'den görüşmeye yönelik açıklamalar geldi.
HENİYYE'YE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Kabaktepe, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu şanlı mücadelede üç evladını ve torunlarını şehit veren Hamas Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Haniye'ye baş sağlığı diliyorum" dedi.
TÜRKİYE FİLİSİTİN MÜCADELESİNİN YANINDA
Kabaktepe'nin açıklamasında, "Filistin’in haklı mücadelesini her zaman ve her yerde desteklemeye devam ediyoruz. Hem Cumhurbaşkanımız hem necip milletimiz Filistin mücadelesinin daima yanındadır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi