AK Parti'den kritik ziyaret! Osman Nuri Kabaktepe, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 23:52 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 23:59 - Güncelleme:

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi. Kabaktepe, görüşmeye ilişkin "Hem Cumhurbaşkanımız hem necip milletimiz Filistin mücadelesinin daima yanındadır. Bu şanlı mücadelede üç evladını ve torunlarını şehit veren Hamas Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Haniye'ye baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.