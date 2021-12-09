Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, düşüşün ardından toparlanarak yükselişe geçmişti. Bitcoin’de yaşanan bu düşüş diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Bitcoin, 50 bin doların altına tekrardan gerilerken, birçok altcoin ise yükseliş kaydetti. Piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 487 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1.7 oranında düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 49 bin 803 doların altına indi. Bitcoin hakimiyeti yüzde 37.82'ye düştü.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum ise az da olsa yükseldi. ETH'nin fiyatı binde 6 oranında artarak 4 bin 381 dolara çıktı.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple ise görece iyi bir son 24 saat geçirdi. XRP'nin fiyatı binde 3.9 artarak 85 cente yükseldi.

DEOGECOIN NE KADAR?

Dogecoin ise sınırlı düşüş gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 1 oranında geriledi ve 17 cente düştü.

EN YÜKSEK SEVİYESİNE YAKLAŞIYOR

Çin'in madenciliği yasaklamasının ardından BTC hash rate yüzde 65 oranında azalmıştı. Ancak kripto para piyasaları her zamanki hızlıca toparlandı. Yaklaşık altı ay sonra BTC hash rate yani kazım zorluğu en yüksek seviyesine doğru yaklaşıyor.

BTC hash rate rekoru 180 EH/s seviyesinde. 8 Aralık tarihinde 172 EH/s olarak ölçülen hash rate rekorun yüzde 4 gerisinde. Bu oran haziran ayında 89 EH/s seviyelerindeydi.

Kripto para piyasalarında Fed ve Omicron depremi: Bitcoin’den sert düşüş Kripto para piyasalarında adeta deprem yaşanıyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, küresel piyasalarda etkisini sürdürürken, Fed’in yüksek enflasyon için alacak faiz kararı ise altın fiyatlarında satışa neden oldu. Dar banda sıkışan altın 1800 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto paralarda ise kayıplar yüzde 20’yi aşmış durumda.

Kripto para piyasasında sert dalgalanmalar sürüyor: Bitcoin İlk kez 1 trilyon doların altına düştü Kripto para piyasasında yaşanan sert dalgalanmalardan etkilenen Bitcoin, düşüş trendine uyarak 24 saatte yüzde 16 değer kaybetti ve 42 bin doları gördü.

Bitcoin’de sert düşüş: Süper varyant piyasaları alt üst etti Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı kripto para piyasasını da etkiledi. ‘Süper varyant’ olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantı hakkında çıkan haberlerin ardından Bitcoin, piyasaların genelinde yaşanan satışlarla beraber 50 günlük hareketli ortalamasının sınırına geriledi. Yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, 59 bin ve 54 bin dolar arasında dalgalanırken, Ethereum ise 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi.