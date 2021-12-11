Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Eleman bulamamaktan şikâyet eden sanayicilerin zaman zaman eleştirilerinin hedefinde olan ‘Z Kuşağı’nın daha çok girişimciliğe ilgi duyduğu araştırmalara yansıdı. Doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren QNET ve Akademetre’nin iş birliğiyle hazırlanan araştırmaya göre gençler bağımsız olma fikrini seviyor. QNET Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, araştırmaya katılan kadınların yüzde 85,6’sının, erkeklerin ise yüzde 78,3’ünün ‘Kendi işimi kurmayı isterim’ dediğini söyledi. ‘Z’ jenerasyonunun kendinden önceki kuşaklara göre girişimcilik konusunda daha hevesli olduğuna işaret eden Geyik “X jenerasyonundan, Y kuşağına geçerken girişimcilik konusundaki istek sadece yüzde 0,3’lük bir artış gösterirken; Y kuşağından, Z jenerasyonuna gelindiğinde bu istek yüzde 3,4’lük bir artış göstererek yüzde 85 seviyesine çıkıyor. Bu veriler, gençlerin ve kadınların bağımsız olma fikrini sevdiğini ve bu fikirler çerçevesinde harekete geçmekten korkmadıklarını gösteriyor” dedi.

PANDEMİYLE YÖNELİM ARTTI

Pandemi şartlarının doğrudan satış sektörünü büyüttüğünü ifade eden Cem Geyik, salgın döneminde evden çalışma modeline geçilmesi, esnek çalışma sisteminin pek çok işe hâkim olması ve ek kazanç isteğinin artması faktörlerinin bu büyümede etkili olduğu belirtti. Araştırmada her beş kişiden birinin doğrudan satış faaliyetlerini girişimcilik olarak gördüğünü kaydeden Geyik “Kendi işini yapmak, esnek çalışma şartlarıyla ek kazanç sağlamak isteyenlere girişimci olma fırsatı sunuyoruz. Araştırmada sorulara cevap verenlerin yüzde 76’sı girişimcilik faaliyetlerine ‘kazanç elde etmek’ amaçlı başlayabileceklerini söylerken sonraki en büyük sebeplerin ‘sevdiği işi yapmak’ olduğunu görüyoruz. ‘Kendi işinin patronu olmak’ ve ‘esnek çalışabilme’ gibi sebepler de araştırmada girişimci olmanın motivasyonunu artırıyor” diye konuştu.

2 MİLYON KİŞİYE 'DOĞRUDAN' GELİR

Cem Geyik, 2 milyona yakın insanın doğrudan satış sektöründen gelir elde ettiğini belirterek 140 bin üyeyi geçtiklerini söyledi. Üyelerinin yüzde 55’inin sadece ürünlerini alıp kullandığını anlatan Geyik, Türkiye’de ürettikleri ürünleri 20’ye yakın ülkeye sattıklarını, kendileriyle çalışanların ayda ortalama 5-6 bin TL kazandığını ifade etti.

AK Parti'den Z Kuşağı raporu: Günde 7 saat dijital dünyada AK Parti, Z kuşağının ‘dijital dünya’sını araştırdı. Ortalama 6 saat uyuduğu bilinen gençlerin günde 7 saatini dijital mecralarda geçirdiği belirlendi. Takip edilen dizi ve filmlerdeki görsellerin yüzde 85’i tehlikeli çıktı

Z Kuşağında estetik patlaması Son yıllarda Türkiye de dâhil dünyanın birçok ülkesinde gençlerin estetik ameliyatlara olan ilgisinin arttığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Timur Batmaz, estetik yaşının kızlarda 16, erkeklerde ise 17’ye düştüğünü ve ‘Z kuşağı’nın estetik talebinin yüksek olduğunu belirtti.