Türkiye Gazetesi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, bazı basın organlarında yayımlanan "ASELSAN QATAR'lı oldu" başlıklı haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır" ifadesini kullanan Görgün, Türk milletinin göz bebeği ASELSAN'ın, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet gösterdiğini, 73 ülkeye ihracat yaptığını vurguladı.

Görgün "Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz yüzde 100 ASELSAN'a ait olup, 19 Ocak 2021'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır" dedi.

ASELSAN, 1.500 mühendis istihdam edecek ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, geçen yıl 1.500 kişiyi işe aldıklarını, bu sene de aynı oranda istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

ASELSAN’dan dev satış: İki günde 150 milyon dolar kasasına girecek ASELSAN uluslararası bir müşteri ile yurt dışı satış sözleşmesi imzalayarak büyük bir girişime adım atmış oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre sözleşmenin toplam bedeli 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtildi. Şirket daha önce KAP'a yaptığı açıklamada ise toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladığını bildirmişti. Yapılan iki sözleşme ile ASELSAN’ın kasasına toplam 150 milyon dolara yakın bir para girecek.