Türkiye Gazetesi

Bir türlü kendini toparlayamayan kripto para piyasasında düşüşler devam ediyor. Özellikle lider para birimi Bitcoin, 50 bin dolar direncini aşamayarak 46 bin dolara kadar geriledi. Gerçekleşen düşüşlerin sebebi ise Asya kaynaklı olduğu belirtildi.

“DEVRİM BAŞLATTI”

Kripto para piyasası Fed’in aldığı kararlar karşısında baskı altına girerken, Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası kıdemli profesörü Eswar Prasad bu ay CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'i sevmeyebilirsiniz, ancak sonuçta hepimize doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir devrim başlattı" dedi.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kripto borsası Kraken'in CEO'su Jesse Powell bir röportajda, “Yıl sonunda şimdiye kadar daha yüksek olacağımızı bekliyordum” dedi. Powell daha önceden de Bitcoin 40 bin doların altına düşerse satın alırım açıklaması yapmıştı.

BITCOIN TAHMİNİ YAPMAK PEK MÜMKÜN DEĞİL

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, tarafından desteklenen mobil finansal ödeme sistemi Circle'ın CEO'su ve kurucusu Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını belirtti. Allaire, önde gelen kripto para Bitcoin'in 31 Aralık'tan önce 100 bin dolara ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine bu olasılığının çok düşük olduğunun da altını çizdi.

İşte Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin'de son durum;

BİTCOİN NE KADAR?

21 Aralık sabah saatlerinde yüzde 3,33 değer kazanan Bitcoin 48 bin 475 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Son birkaç gündür yatay seyreden Ethereum yüzde 1,56'lık yükseliş ile 4 bin 8 dolara ulaştı.

DOGECOİN NE KADAR?

En volatil kripto paralardan biri olan Dogecoin geçtiğimiz günlerde 0,22 cent seviyesine kadar yükselmiş ve sonraki gün 0,17 cent seviyesine kadar yeniden gerilemişti. 21 Aralık sabah saatlerinde yüzde 4,95 değer kazanan Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 1,76 yükselen Ripple ise 0,89 cent.

Kripto paralara Fed dopingi: İşte Bitcoin ve Ethereum'da son durum Kripto para yatırımcıların merakla beklediği Fed’in faiz kararı dün akşam açıklandı. Fed, faizi sabit tutarken faiz artırımı beklentilerine yönelik olan açıklamalarıyla Kripto paralarda yükseliş yaşandı. Fed’in 2022 ve 2023 yıllarında 6 adet faiz artırımına yönelik açıklamalar yapması ve enflasyonun kalıcı olacağına yönelik gözlemleri kripto para birimlerinde artışa neden oldu. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, Bitcoin ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Bitcoinin değerinin sıfıra düşebileceğini öne sürüldü.

Kripto para piyasalarında yükseliş: Bitcoin ve Dogecoin’de son durum ne? Son günlerde kan kaybeden ve dalgalanma hareketliliğini sürdüren kripto para piyasaları son 24 saatte yükselişe geçerek yeşile döndü. Bitcoin, güne 47 bin doların üzerinde başlarken ilerleyen saatlerle 48 bin doların üstüne kadar çıktı. Özellikle dün Elon Musk’ın Tesla satışlarında DOGE coinin kullanabileceğini söylemesi ile piyasalar bir anda artış gösterdi. Dogecoin, dün gün içerisinde yüzde 25’den fazla değer kazanırken kripto para piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 2.5 artarak 2.3 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin’de düşüş devam ediyor: Kripto paralar neden düşüyor? Kripto para piyasasında en büyük hacme sahip olan Bitcoin, düşüşüne devam ediyor. Bitcoin’deki bu düşüş alt coinleride olumsuz etkiledi. Tarihi zirvesinden gittikçe uzaklaşan Bitocin, 46 bin dolara kadar düştü. Bitcoin’in düşüşüyle Ethereum’da uzun zaman sonra 400 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki depremin sebebi ise Fed'in faiz toplantısından çıkacak kararlar ve ABD borsalarındaki düşüşün etkili olduğu düşünülüyor.