Türkiye Gazetesi

Hafta içi her gün TGRT Haber’de yayınlanan "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programında döviz bürolarının dolar bozdurma oyunu gözler önüne serildi.

“Günaydın Türkiye" programının sunucusu ve gazetemizin yazarı Cem Küçük, Kapalıçarşı’da döviz kurlarının alış ve satış rakamları arasında 2 TL’lik fark olduğunu belirtti. Sabah saatlerinde doların alış fiyatının 10,05 lira olduğunu, satışın ise 12,85 seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Euroda ise bu fark 3 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar kurunun 18 TL'yi, euronun ise 20 TL'yi geçmesinin ardından hükümet dün akşam harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TL mevduatına kur farkı' düzenlemesiyle Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40'lara yükseldi.

BİR GECEDE BOZDURULAN DÖVİZ MİKTARI 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik önlemler paketi ardından bankalarda 1 milyar doların bozdurulduğunu açıkladı. Çakar Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi düzeni ardından "Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız” açıklamasına yer verdi.

Dövizdeki sert düşüş dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirleri açıklaması ile dolar ve euro'da sert düşüş yaşanırken, dünya basınında da TL'deki değer kazancı konuşuldu.

Döviz bürolarında hareketlilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.

Kabine'de maaş ve döviz zirvesi Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde emekli ve memurlar için oranlar konuşulacak, tedbirler masaya yatırılacak.