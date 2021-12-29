Türkiye Gazetesi

KPMG Türkiye’nin ‘KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2021’ raporuna göre, bu yıl dünyada işlem hacmi ve sayısında rekor kırılırken, Türkiye’de artan işlem hacmi ve işlem sayısı dikkat çekti.

Raporda, 2022 yılı için iyimser beklenti korunurken, teknoloji ve üretim sektörlerine olan ilgi ile beraber işlem hacimlerinin ve adetlerinin artacağı öngörülüyor. Bu yıl dünyada yaklaşık 5,1 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu tutar, son 20 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Dünyada rekor seviyede gerçekleşen işlem hacminin arkasındaki temel nedenler olarak likidite bolluğu ve finansal yatırımcıların yatırım iştahı, sektörel konsolidasyon ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ön plana çıktı.

Türkiye’de ise değeri açıklanan işlem hacmi son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak toplam 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

MİLYARLIK İKİ ‘MEGA’ İŞLEM

Bu yıl dijitalleşme ve tedarik zincirlerinde yeniden şekillenme ile birlikte işlem sayısı bazında teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörü öne çıktı. Söz konusu trendler doğrultusunda işlem hacmi bazında ise taşımacılık sektörünün öne çıktığı görüldü. Taşımacılık sektöründeki en büyük işlem Antalya Havalimanı’nın 25 yıllığına işletme hakkı ihalesinin TAV Havalimanları ve Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim tarafından 8 milyar 211,4 milyon dolar bedelle kazanılması oldu.

Teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektöründeki en büyük işlem Trendyol’un yüzde 8,7 hissesinin bir yabancı yatırımcı grubu tarafından 1 milyar 435 milyon doları bedelle satın alınması oldu. Söz konusu 2 işlem aynı zamanda 2021 yılında milyar dolar seviyesini aşarak ‘mega işlemler’ olarak kayıtlara geçti.

Getir’in 2021 yılında farklı turlarda çeşitli yabancı ve yerli yatırımcılardan elde ettiği yaklaşık 983 milyon dolar tutarındaki yatırımlar da öne çıkan işlemler arasında yer aldı. Yabancı yatırımcılar 2021’de 60 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısı, 2021’de geçmiş yılların altında kalarak toplam işlem sayısının yüzde 19’u oldu.

2022’DE İŞLEMLERİ TMSF ARTIRABİLİR

Rapora göre, 2022’de birleşme ve satın almalar açısından teknoloji, medya ve telekomünikasyon, endüstriyel üretim ve otomotiv, taşımacılık, ilaç ve sağlığın öne çıkan sektörler arasında yer alması bekleniyor. Türkiye Varlık Fonu tarafından hedeflenen stratejik yatırımların hayata geçirilmesi, TMSF’ye devredilen şirketlerin ihale süreçleri ve ÖİB’in portföyünde yer alan varlıklar için ihale süreçlerini başlatması işlem hacmini artırabilecek etkenler arasında yer alıyor.

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