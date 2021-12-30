Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi BURSA

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için 1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan tarafından kurulan, 14 üye ülkeyle faaliyet gösteren ‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY, Özbekistan’ın Hiva Şehri’nde gerçekleştirilen 38. dönem toplantısında Bursa’yı ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilân etti. Eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisiyle Türk dünyasının kadim kültür kentlerinden biri olan Bursa, Eskişehir ve Kastamonu’nun ardından Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen üçüncü şehir oldu. Türk dünyasının UNESCO’su olarak da bilinen TÜRKSOY’un en büyük hedefi, Türk halklarının kardeşliğini güçlendirmek. Bununla birlikte Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bütün dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TÜRKSOY, Türk halklarının ortak geçmişini; dil, edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan pek çok bilimsel çalışmaya da imza atıyor.

KÜLTÜR BAKANI KATILDI

Tarihî Baharat Yolu ile İpek Yolu’nun kesiştiği, 8500 yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, zengin bir kültüre ev sahipliği yapan Bursa, ekonomik, sosyal, doğa güzellikleri, şifalı suları, yaz ve kış turizmi imkânları gibi zenginliklerle harmanlanmış bir şehir. Aynı zamanda Bursa, Cumalıkızık, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Tüm bu ayrıcalıklarının yanı sıra, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında Şehirler Ağı’na dâhil olan şehir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dönem Başkanlığı’na da seçildi. Bursa ipeği ve İznik çinisi başta olmak üzere Bursa’nın zanaat ve halk sanatları daha da değer kazancak. Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında bu kapsamda planlanan projelerin ayrıntıları paylaşıldı.

BURSA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının, Türkün kültürünü, sanatını, edebiyatını, ilmini ve irfanını yaşatarak eksiksiz bir şekilde geleceğe aktarmak açısından ciddi bir fırsat olduğunu söyledi. Konuşmasında ‘Bursa’nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi Bakanlığımız için süreklilik arz eden bir mesaidir’ diyerek Bursa’nın önemine de değinen Ersoy, “Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini sürdürecektir. Türkiye’nin her bir bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz.

TURİZM PAYI ARTACAK

TÜRKSOY'un kültür hayatına kattığı en kıymetli yeniliklerden bir tanesinin, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak” dedi. Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesini hem Bursa hem de Türkiye için çok büyük bir kazanım olarak gördüklerini belirten Aktaş, tüm değerleri ve zenginlikleri ile Bursa’nın turizmden aldığı payı daha da artırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

2022 BURSA'NIN YILI OLACAK

Bursa’nın tarihî yapılarıyla açık hava müzesini andırdığını söyleyen Aktaş, “Ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenliyoruz. TÜRKSOY ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde de; Ata Sporları, Sergiler, TÜRKSOY Kültür Sanat Faaliyetleri, Sempozyum ve Yayınlar, Türk Dünyası Müzeler Buluşması gibi birçok faaliyet gerçekleştireceğiz. TÜRKSOY ile bu iş birliğini artırıp şehrimizin tanınırlığını tüm dünyada sağlamak istiyoruz” dedi. 2022 yılı, Bursa için önem arz eden, yıl dönümleri ve etkinliklerin Bursa’da bir araya geldiği bir yıl olarak öne çıkacak. 2022, mevlit yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri’nin vefatının 600. anma yılı, aynı zamanda Bursa’nın düşman işgâlinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. 4. Dünya Göçebe Oyunları da bu yıl İznik ilçesinde gerçekleştirilecek. Bütün bunların yanı sıra Bursa’nın, ‘UNESCO Şehirler Ağı’ listesine de dâhil edilmesiyle 2022, ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ Bursa için şehrin tanıtımı, değerlerinin dünyaya anlatılması, turizm ve hizmet sektörünün canlanması ve yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin şehir ekonomisine ciddi katkı sunmasının beklendiği bir yıl olacak. Bursa, 2022 yılında pek çok dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Türk dünyası temalı mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası’ndan getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi, Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ve geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmaları bu projelerden sadece bazıları" ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat toplantıda yaptığı konuşmada,, ‘Bursa ipeğin ve zanaatın ilk merkezlerinden biri ve sadece Osmanlı’nın değil, yüz yıllarca Roma'nın görkemli hikâyesinin düğüm noktasını oluşturmuştur. Biz sadece 2022 yılında değil her zaman Türk dünyasının kültür başkenti olmaya gönüllüyüz" dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) Bursa'nın "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı yapıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), Bursa Valisi Yakup Canbolat (solda) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş (sağda) da katıldı.