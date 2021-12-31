Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Bu yılı yaklaşık 9 milyar dolar ihracatla kapatması beklenen hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün çatı STK’sı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) nisanda yeni başkanını seçecek. 136 ülkeye ihracat yapan TAYAŞ Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı, İHBİR’in seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Pastacılık, kakaolu ve şekerli mamullerin küresel büyüklüğünün yaklaşık 240 milyar dolar olduğunu ifade eden Taycı, Türkiye’nin bu grupta yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yaptığını, bu payı sürekli artırmanın temel hedefleri olduğunu kaydetti. Maliyetlerinin yüzde 75’inin dövize dayalı olduğunu belirten Taycı “Doğru adımları atabilirsek 2022’de yaklaşık yüzde 7 ila 10 gibi büyüme gerçekleştirebiliriz. Şu anda firmalarımızın önümüzdeki dört ayı tam kapasite hâlinde. Satışta problem yok, alışta problem var. Artık ham madde peşin olarak satılıyor. Sektörümüz için dünyadaki fırsatları görüyoruz. Oturarak ihracat yapmayacağız. Uzak Doğu, Güney Amerika, ABD ve Kanada gibi ülkelerde zayıfız ve başlıca hedeflerimiz bu pazarlar” dedi.

Türkiye’nin buğday ithalatını en çok gerçekleştirdiği Rusya ve Ukrayna’nın son birkaç yıldır değirmencilik üzerine çok ciddi yatırım yaptığına işaret eden Kazım Taycı “Bu da dikkat etmemiz ve üzerine odaklanmamız gereken unsurlar arasında yer alıyor” uyarısını yaptı.

FİYATLAR PİK YAPTI, DÜŞÜŞ MAYISTAN SONRA BAŞLAR

Kazım Taycı’nın yönetiminde yer alan Başhan Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Memiş, bazı yabancı sermaye güçlerinin emtiaya çok büyük para yatırdığını ve fiyatlardaki artışın en büyük sebebinin bu olduğunu belirterek “Herkes pozisyonu zannediyorum yazdan sonra çözer. Fiyat artışı bana göre pik seviyeyi yaptı. Mayıstan sonra aşağıya doğru düşer. Döviz kurları böyle devam eder, mayıstan sonra havalar iyi gider ve kuraklık da olmazsa, 2022’nin sonlarına doğru fiyatlarda yüzde 10 gibi bir düşüş bekliyorum” diye konuştu.

İş dünyasının üç derdi: Faiz, ham madde ve eleman sıkıntısı var İTO Başkanı Avdagiç “Sanayide şu anda siparişle ilgili sıkıntı yok. Talepleri karşılayabilmek için hazır stokları dahi devreye alıyoruz. İş var ama en çok duyduğumuz üç şey; faiz, eleman, ham madde sıkıntısı” dedi.

Ham madde ihracatına Bakanlık’tan tedbir geldi Yerli üreticilerin "ham madde temininde güçlük çektikleri" gerekçesiyle, bazı ürünlerin ihracatına sınırlama getirilmesi yönündeki talepleri karşılık buldu.