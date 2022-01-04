Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 13,3180 liradan alınan dolar 13,3200 liradan satılıyor. 15,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,0400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 14,8580 lira olmuştu.

İSLAM MEMİŞ DOLAR YORUMU

Yatırımcılar geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım aracı dolar hakkında yeni yılda da araştırma yapmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar/TL kuru için 3 aylık sürecin önemli olduğunu ifade ederken "Dolar 10 lira seviyesi 14 lira seviyesi bant aralığında fiyatlanıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş enflasyon rakamlarının şaşırtmadığını ve vatandaşın hissettiği rakamın daha yüksek olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında dünyanın enflasyonla mücadelesinn devam edeceğini belirten İslam Memiş ''Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, ekonomik daralmalar, dolar/TL kurunun yükselişi ve tedarik zincirlerindeki sorunlar bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. Enflasyon rakamlarıyla mücadelenin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Doların artması durumunda bizim gibi ülkelerde enflasyonda da artacaktır'' dedi.

EURO KAÇ TL?

2022 yılının ilk işlem gününde dolar yükselişine bağlı olarak diğer yabancı ülke para birimleri de yükseliş trendine girdi. 2021 yılının ilk gününe 9,07 TL ile giriş yapan euro 2022 yılının ilk işlen günü 4 Ocak Salı 14,89 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar bugün ne kadar? 3 Ocak döviz fiyatları Dolar yeni yılın ardından haftanın ilk gününe yükselişle başladı

Dolar bugün ne kadar? 30 aralık döviz fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasının ardından dolar geçtiğimiz hafta gördüğü 18 TL rekorundan 10 TL seviyelerine kadar geriledi. Haftanın son işlem gününe doğru dolar/TL kuru yükseliş trendine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar tahmini yanında piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.