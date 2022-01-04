Türkiye Gazetesi

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayisi (TUSAŞ), sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yerli ve milli üretim olan Hürjet için geri sayımı başlattı. TUSAŞ’ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

“TARİHİ NOT DÜŞÜYORUZ”

TUSAŞ, paylaşımının altına ise tarihi bir not düştü. Paylaşımda yer alan açıklamada, ''O kadar dolu ki toprağın şanla Bir değil, sanki bin vatan gibisin!" HÜRJET için tarihe not düşüyoruz: 18 Mart2023'' denildi.

HÜRJET’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TUSAŞ’ın paylaşımının ardından HÜRJET’in teknik özellikleri merak edilmeye başlandı. HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır.

MUHARABE ALANLARINDA ÖNEMLİ BİR KOZ

Öte yandan HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarından önemli bir güç unsuru.

F-35 UÇAKLARI YERİNE TASARLANDI

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.



HÜRJET için geri sayım başlatıldı.

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