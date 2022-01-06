Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, Kazakistan’da yaşanan olaylar nedeniyle havalimanının kapanmasından dolayı 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.



KAZAKİSTAN'DA NE OLMUŞTU

Kazakistan’da yapılan zamlar sonrası 4 gündür süren protestolar üzerine ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve hükümet istifa etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'a asker göndereceğini açıkladı.

ZAMLAR GERİ ÇEKİLDİ, HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Akaryakıt zammı sebebiyle 2 Ocak'ta başlayan gösterilerin ardından hükümet istifa etti. Yapılan zamlar geri çekildi. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan eylemler tüm ülkeye yayıldı.

Şehirde, marketler yağmalandı, Almatı Valilik binası ve Savcılık Binası yakıldı. Protestocular, Almatı Havalimanı'nı da ele geçirdi. Ancak özel operasyonla, havalimanı protestocuların elinden geri alındı.



İbrahim Kalın'dan Kazakistan açıklaması: Büyük üzüntü duyuyoruz Kazakistan'da büyüyen akaryakıt protestoları sonrası gelen ölüm haberlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşananlar sebebiyle büyük üüzntü duyduklarını açıkladı.



Kazakistan’da protestolara katılan 2 bin kişiye gözaltı Kazakistan’ın Almatı kentindeki protestolarda kanun ve düzen ihlali nedeniyle 2 bin kişi gözaltına alındı.