Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Hükûmetin hem dar gelirliler hem de reel sektörü rahatlatmaya yönelik attığı ekonomik adımlara yenisi ekleniyor. Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki (KDV) oranların sadeleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması, gıda ve temizlik ürünleri gibi bazı mal ve hizmetlerden kesilen verginin kaldırılmasına yönelik düzenleme kısa süre içinde tamamlanacak.

Maliye ve Hazine Bakanlığının uzun süredir gündeminde olan “KDV’nin sadeleştirmesi” çalışmaları hızlandırıldı. 37 yıl önce çıkarılan Katma Değer Vergisi Kanunu’nda reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde “KDV’de devrim geliyor. Piyasa, yaptığımızı görünce şok olacak” açıklaması ile bu konuda bir reform yapacakları mesajını vermişti.

ORANLAR SADELEŞECEK

Farklı oranlarda alınan KDV’nin sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi, KDV istisnalarının çerçevesinin yeniden belirlenmesi, bazı ürünlerde KDV’nin kaldırılması ve özellikle ihracatçıların iade süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. AK Parti ekonomi kurmayları da; hâlen mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanan yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 1’lik KDV oranlarının sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi formülü üzerinde durulduğunu kaydetti. Bu durumda perakende satışlar için üç farklı oran yerine tek oran, toptan satışlarda da farklı oranlar yerine tek KDV uygulanabileceğini dile getiren AK Parti kaynakları “Burada sadeleştirmeye gidilmesi ile bazı beyannameler de birleştirilmiş olacak. Yüzde 18 olan üst sınırın düşürülmesi de gündeme gelebilir. Bazı kalemlerde KDV’nin tamamen kaldırılması söz konusu olacaktır” dedi.

ETİKETLERE YANSIYACAK

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, vatandaşın temel gıda ve ihtiyaçlarından kesilen KDV’nin kaldırılmasının hayata geçmesi ile bazı ürünlerin fiyatlarına, bu adımın indirim olarak yansıyacağına dikkat çekti. Hangi ürünlerde KDV’nin kaldırılacağı veya istisna kapsamına alınacağı konusunda Maliye Bakanlığının etki analizi çalışması devam ediyor. AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı da Bakanlığın yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından “Katma Değer Vergisi’nde sadeleştirmeye ve indirime gidiliyor. Bu indirim etiketlere de yansıyacak” şeklinde duyurdu. AK Parti kaynakları, başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması ile de firmaların finansman sıkıntısının çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

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