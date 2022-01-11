Türkiye Gazetesi

Geçen hafta yayınlanan Fed tutanaklarında erken faiz artırımının sinyalinin verilmesi, aynı zamanda Kazakistan’da yaşanan olaylar kripto para birimlerini negatif şekilde etkilemişti. Bitcoin dün akşam 40 bin doların altına kadar geriledi. Ancak gelen tepki alımlarıyla tekrardan 42 bin doların üzerine çıktı. Öte yandan ABD’li dev banka JP Morgan’dan umutlandıran Bitcoin açıklaması geldi. Gelen açıklamanın ardından ‘Bitcoin yükselecek mi?’ sorusu sorulmaya başlandı. İşte 11 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple fiyatları...

YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

JP Morgan, yaptığı ankette müşterilerine Bitcoin’in yükselip yükselmeyeceğini sordu. Çıkan anket sonucuna göre müşterilerin büyük çoğunluğu yükselişi beklediğini ancak Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşma hedefinin gerçekçi olmadığı ortay çıktı. 2022 yılından sonra 100 bin dolara ulaşabileceğini belirten müşteri oranı yüzde 5’lerde kaldı.

YASAKLAR DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Kripto paralara karşı başta Çin olmak üzere birçok ülke yasak uyguluyor. Enerji fiyatlarının yükselmesiyle kripto para madenciliği yapmak iyice zorlaştı. Ülkeler artan fiyatlar karşısında karipto madenciliğini yasaklıyor. Bunun yanında Kazakistan’da yaşanan son olaylar Bitcoin’i iyice zayıflattı. Peki Bitcoin yükselecek mi? İşte 11 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 39 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin 11 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,85'lik yükseliş ile 42 bin 150 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum geçtiğimiz gün 2 bin 950 dolara kadar geriledi. 11 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,85 değer kazanan Ethereum yeniden 3 bin doların üzerine çıktı ve 3 bin 100 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,13 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin 0,14 cent oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,69 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple ise yüzde 0,95'lik yükseliş ile 0,74 cent oldu.

Kripto para piyasalarında yangın! Bitcoin’de düşüş sürüyor Kripto para birimleri son hızıyla gerilemeye devam ediyor. Özellikle Omicron varyantı, Fed’in faiz sinyalleri, kripto para madenciliğinin yasaklanması ve Kazakistan’daki iç karışıklıklar kripto paralarda büyük kayıplara yıl açtı. Lider kripto para birimi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederek 42 bin dolar seviyelerine geriledi. Yatırımcılarda ise ‘Bitcoin neden düşüyor?’ sorusu oluşmaya başladı. İşte kripto paralardaki son durum…

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ABD’li dev bankadan kritik tahmin: Bitcoin 100 bin dolara yükselecek Kripto para piyasalarında durgunluk devam ediyor. Daha öncesinde El Salvador’un Bitcoin’i resmi para ilan etmesinin ardından azda olsa yükselişe geçen piyasalar dar bantta yine sıkışmış durumda. Öte yandan El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in 2022'de 100 bin doları bulacağını söylemişti. El Salvador başkanının açıklamasının ardından ABD’li dev banka Goldman Sachs'tan da kritik bir tahmin geldi. ABD’li dev banka Bitcoin’in 100 bin dolara çıkacağını belirtti. Şuan TL bazında 622 bin 197 lira seviyelerinde olan Bitcoin, açıklamanın ardından ufak bir hareketlilikle yükselişe geçti.