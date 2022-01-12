Türkiye Gazetesi

ABD'de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi.

SON 40 YILIN ZİRVESİ

ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 oldu. Bu Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yıllık fiyat artışı oldu. Aralık ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 5.5'e yükseldi. Piyasa beklentisi manşet enflasyonun yüzde 7, çekirdek enflasyonun ise yüzde 5.4'e yükselmesi yönündeydi. Kasım ayında ise yıllık enflasyon yüzde 6.8 olarak açıklanmıştı.

ABD İŞgücü İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre aralıkta tüketici fiyatları aylık yüzde 0.5 yükseldi. Bu yükselişe en büyük katkı barınma ve ikinci el araçlardaki fiyat artışlarından geldi.

ARTTIRACAĞININ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Söz konusu veri Fed'in önümüzdeki faiz kararlarında etkili olacağı için sadece ABD'de değil küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün Senato'da yaptığı açıklamada ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

"DAHA FAZLA ARTIRMAK ZORUNDA KALIRSAK ARTIRIRIZ"

Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız" dedi.

Bu hafta, Goldman Sachs 2022'de Fed'den 4, Moody's ise 3 faiz artırımı beklediğini açıkladı.

ABD enflasyon verileri açıklanacak! Altın ve dolarda düşüş bekleniyor Yatırımcılar merakla ABD'nin açıklayacağı enflasyon oranını bekliyor. Açıklanan enflasyon verilerine göre piyasalarda haraketlilik yaşanması beklenirken, dolar ve altın fiyatlarında öngörülen rakamları altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı.

Çanak, çömlek, mücevher ve altın...Şans eseri kayıp şehir buldular İngiltere'de Northamptonshire HS2 hızlı tren yolu güzergahında, 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip ve çok iyi korunmuş halde bir Roma kasabası ortaya çıkartıldı. Demir Çağı'na kadar uzanan ve zengin bir ticaret hayatı olduğu anlaşılan bir Roma kasabasında o döneme ait çok sayıda altın ve para bulunurken, yetkililer çok iyi korunmuş bölgenin dönemin günlük hayatına ışık tutacağını söyledi.

Altın için kritik gün! ABD merkez bankası enflasyon verilerini açıklayacak Altın yatırımcıların beklediği kritik gün geldi. Altın fiyatlarını şekillendirecek olan ABD enflasyon verisi bugün açıklanıyor. Özellikle küresel ekonomilerde artan enflasyona karşı mücadele eden merkez bankaları enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gidiyor. ABD merkez bankası da bugün enflasyon verisini açıklayacak. Fed’in en son açıklanan enflasyon verisi 6.8 olurken bugün açıklanan enflasyon verisinin yüzde 7’lerde olması bekleniyor. Enflasyona karşı gelen sert açıklamalarla birlikte altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Ons altın 1823 dolara tırmandı.