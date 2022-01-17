Dolar TL kuru 17 Ocak Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Haftayı 13 lira 51 kuruş seviyelerinden kapatan dolar TL kuru, yeni haftanın ilk iş gününde Uzak Doğu piyasalarının açılmasıyla birlikte 13 lira 65 kuruş seviyesini gördü.
DOLAR KURU
Burada tutunamayan kur, kısa süre içerisinde 13 lira 55 kuruş seviyelerine geriledi.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada 13,5250 liradan alınan dolar 13,5270 liradan satılıyor. 15,4460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4480 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4820 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar? 14 Ocak döviz fiyatları ABD'de Aralık ayı enflasyon oranlarının yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesi ile hafta başında 14 TL'ye kadar yükselen dolar 13,52 seviyesine geriledi. Enflasyon oranları nedeniyle dolar gibi altın fiyatlarında da düşüş gözlenirken bugün itibariyle gram altının alış fiyatı 799,17, satış fiyatı ise 799,29 TL seviyesinde.
Ekonomist Necmettin Batırel'den dolar tahmini Ekonomist Necmettin Batırel, doların düşeceğine dair bir tahminde bulunarak; "9 ile 8,5 TL arasına düşecek. Mart sonunda cari açık kapanacak" dedi.