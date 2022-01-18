Türkiye Gazetesi

Turkcell, Turkcell’in sürdürülebilirlik projeleriyle hem çevreye hem de topluma katkı vermeye devam ediyor. Özellikle pandemi ile birlikte iklim krizi ve sürdürülebilirlik konularında dünya genelinde farkındalığın arttığına dikkat çeken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, bütün iş süreçlerini insan ve çevre odaklı geliştirdiklerini söyledi. Bu doğrultuda; 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefi koyduklarını belirten Aksu, sözlerine şöyle devam etti: Bu kapsamda 2021 yılındaki elektrik tüketimimizin tamamını, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek karşıladığımızı mutlulukla belirtmek isterim. Sahip olduğumuz toplam üç güneş enerjisi projesi ile 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan 1,6 milyon kWh elektrik üretmiştik. 2021 yılında İzmir Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santralini (RES) satın aldık. Turkcell olarak toplam kurulu gücü 18 MW olan ve yılda yaklaşık 67,5 GWh’lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip bu RES ile 2.500 baz istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Diğer yandan geçen ay BNP Paribas ile imzaladığı anlaşma sayesinde 2019’da tahsis ettiği sürdürülebilir endeksli kredinin tutarını 70 milyon avroya çıkarmış ve vadesini beş yıl olarak güncellemiştik. Bu kredi sayesinde bir taraftan karbon ayak izi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken bir taraftan da finansman maliyetlerimizi düşürebileceğiz.

70 ZEKÂ GÜCÜ SINIFI

Turkcell’in sürdürülebilirliği sadece çevresel bazda değerlendirmediğini, sosyal, çevresel ve ekonomik alanda teknolojisiyle pozitif değer oluşturma misyonuyla çalıştığını belirten Bülent Aksu, bunun en güzel örneklerinden birinin de Robot El projesi olduğunu söyledi. Aksu “Robotel Türkiye Derneği, el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara üç boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı bir platform. Biz de Turkcell olarak, Robotel Derneği ile iş birliği yaparak parmak ve el deformasyonu sebebiyle proteze ulaşamayan veya kullanamayanlara destek vermek istedik. Verdiğimiz bağış desteği ile de bekleyen 120 el için çalışmalara başladık. Ayrıca dernek ile birlikte Zekâ Gücü öğrencilerimize eğitim vermeye başladık. Öğrencilerimizin de katkılarıyla bir sene içerisinde bütün robot eller hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak” diye konuştu. Turkcell’in Zekâ Gücü projesi hakkında da bilgi veren Aksu “42 şehirde hayata geçirdiğimiz 70 Zekâ Gücü sınıfı ile öğrencilerimiz yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyor. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası 400’den fazla ödül kazanan öğrencilerimiz, projenin etkisi ve çıktıları açısından bize önemli bir gösterge sunuyor” dedi.

YAZILIM VE YAZILIMCI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Yazılım alanında Türkiye’nin kendi kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve bu alandaki çalışanları desteklemek için yerli ve millî bir yazılım seferberliği başlatarak Atmosware adlı yeni yazılım şirketi kurduklarını belirten Aksu “Atmosware, nitelikli yazılımcı yetiştirmek ve kaliteli kod üretmek için kuruldu. Öncelikle Turkcell grup şirketlerimizin yazılım ihtiyacını kapsayacak şekilde yol haritamızı hazırladık. Ardından firmaların yazılımcı ihtiyacından ziyade, direkt yazılım ihtiyacını karşılayacak şekilde işlerine talip olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Ayrıca eğitim programlarıyla yazılım alanındaki istihdamı güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Aksu “Bu doğrultuda kasım ayında Millî Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle de bir adım attık. ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ Programı’yla yeni bir eğitim ve istihdam seferberliği başlattık. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen mesleki eğitim programıyla, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkânı sağlanacak. Altı ay sürecek program boyunca bire bir mentorluk desteği de sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Turkcell'den kurumsal müşterilerine yeni program Turkcell, hayata geçirdiği yeni İşTurkcell Plus programıyla kurumsal müşterilerini, şirket ve çalışanlarına özel ayrıcalıklarla buluşturuyor. Yeni program, şirketlerin maliyetlerini azaltmasında ve dijital dönüşümlerinde fayda sağlarken, çalışanlara ise giyimden teknolojiye, seyahatten gıdaya pek çok kategoride güncellenen kampanyalarla imkanlar sunuyor.

Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümüne Turkcell'den destek Türkiye’nin sağlık alanında dönüşümüne destek veren Turkcell, bugüne kadar 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi. Operatör, yerli ve milli uygulaması HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile şehir hastaneleri içerisinde tüm işlemlerin dijital olarak yapılmasını sağlıyor.