Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Pandemi döneminde yaşanan arz sıkıntısı ve dövizdeki yükselişe bağlı olarak fiyatların rekor düzeyde arttığı konut sektöründe değişen talepleri de karşılayacak şekilde yeni projeler art arda devreye girmeye başladı. Sinpaş GYO, İstanbul Finans Merkezine komşu konumda yer alan bu yılki ilk projesi ‘Koru Aura’da satışa başladı. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, tüm zorluklarına rağmen hedeflerini büyük ölçüde tutturarak yılı kapattıklarını, 2022’de Sinpaş Grubu olarak 7 yeni projenin satışına başlayacaklarını söyledi.

BEKLEYEN PİŞMAN OLUR

Gayrimenkulün orta vadede en kârlı yatırım aracı olduğuna işaret eden Çelik, ertelenmiş bir talep olduğunu söyledi. Her yıl yaklaşık 750-800 bin konuta ihtiyaç varken son yıllarda üretimin bunun gerisinde olduğunu belirten Çelik “Stoklar büyük ölçüde eridi. Artan maliyetler ise yeni konutta fiyatlara yansımaya başlıyor. Alımı erteleyenler önümüzdeki dönemde pişman olacak. Kısa dönemde farklı yatırımlar cazip görünse de, en kârlı yatırım aracı gayrimenkul” dedi.

KONUT ALIMINA TEŞVİK GELEBİLİR

Kur artışı, yüksek faiz gibi nedenlerle alımlarını erteleyenlerin zarar ettiğini savunan Ahmet Çelik, Türkiye’deki konut fiyatlarının çok ucuz durumda olduğunu ve yabancı talebinin artacağını söyledi. Yabancıya konut satışından turizmdeki kadar gelir elde edilebileceğini anlatan Çelik “Ertelenmiş talep nedeniyle 2022’ye umutla bakıyoruz” diye konuştu. Konut alımının kolaylaşması için bir takım teşviklerin gelebileceğini söyleyen Çelik, döviz bozdurmayı hızlandırmak ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yüzde 1 KDV gibi birtakım teşvikler olması gerektiğini kaydetti.

DOLARDAN ÇOK KAZANDILAR

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer de bu yıl başlayacakları 4 projeden 4 milyar lira satış hasılatı beklediklerini ifade ederek “2,2 milyar lira hasılat beklediğimiz Sinpaş Koru Aura ilk adım oldu. Projemizin hâlihazırda yüzde 20’sini satarak 420 milyon TL hasılat elde ettik” dedi. Son 5 yılda Sinpaş’tan ev sahibi olanların dolar bazında yüzde 40 ila 212 kazanç elde ettiğini belirten Gacemer “Üstelik bu beş yıllık dönemde kira getirisiyle de artı kazanç sağlamaya devam ettiler” diye konuştu.

Ahmet Çelik ve Seba Gacemer

KORU AURA’NIN BALKONUNDA BOSTAN OLACAK!

İstanbul Ümraniye’de Finans Merkezine komşu olarak konumlanan Sinpaş Koru Aura, 530 konut ve beş bloktan oluşuyor. 2024 yılında teslim edilmesi planlanan projede 2+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri yer alıyor. Sinpaş Koru Aura’nın tüm konutlarında geniş balkonlar yer alıyor. Projede daire sahiplerine kendi sebze-meyvelerini yetiştirebilme imkânı veren, 3 metre derinlikte tasarlanan ‘balkon bostanlar’ bulunuyor. Projede fiyatlar 3 milyondan başlıyor, 13 milyon liraya kadar çıkıyor. Metrekare fiyatları ise 30 bin-40 bin TL arasında değişiyor.

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Döviz kurlarında yaşanan düşüşten sonra gözler konut fiyatlarında Döviz kurlarında dalgalanmalarla yüzde 40 artış yaşanan konut fiyatları, kurda yaşanan düşüşe rağmen cep yakıyor.