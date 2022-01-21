Türkiye Gazetesi

Dün 2022'nin ilk faiz kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB 2021'in son ayında 100 baz indirim uygulayarak politika faizini yüzde 15’ten yüzde 14 seviyelerine çekmişti.

Yılın ilk faiz kararının ardından dolar ve euro ne kadar oldu merak ediliyor?

DOLAR NE KADAR?

21 Ocak Cuma dolar 13,43 TL seviyelerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

21 Ocak Cuma euro 15,21 TL’den işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yatırımcılar da dolar ve euro fiyatlarıa odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TCMB faiz kararı ile ilgili olarak ''Bu kararla Merkez Bankası, ben buradayım, piyasaları izliyorum mesajı veriyor. 26 Ocak’ta Amerikan Merkez Bankaları (Fed) faiz artırımına giderse biz yılın ilk çeyreğinde faiz artırımına gitmeyeceğiz demek istiyor. Karardan içerideki kur ataklarına ve enflasyona odaklandık, süreci izlemeye devam edeceğiz, anlamı çıkıyor'' ifadelerine yer verdi.

Enflasyonun tüm dünyada yükseliş gösterdiğine dikkat çeken Memiş, Türkiye’nin kur ataklarının önüne geçtiğini belirterek ekonomide kötü gidişatla mücadelenin iyi bir yöne ilerlediğini söyledi.

İslam Memiş'ten altın ve dolar için kritik uyarı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasanın faiz kararlarına nasıl tepki vereceğini yorumlarken altın için kritik uyarı yaptı.

Dolar düşer mi, yükselir mi? İslam Memiş'ten dolar yorumu Geçtiğimiz yılın son aylarını rekorla kapatan dolar, kur kormalı TL mevduat hesabına geçilmesi ile hızlı bir düşüş yaşamıştı. Yeni yılın ilk haftasında yeniden yükselişe geçen dolar kuru, yatırımcılar tarafından her gün kontrol ediliyor. Peki 11 Ocak dolar kuru ne kadar? Yeni haftaya 14 TL sınırında başlayan dolar 13,81 TL seviyelerinden işlem görüyor.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'altın' değerinde yatırım tavsiyesi Geçtiğimiz yıl sonunda 18 TL'ye kadara yükselerek rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini devreye sokması ile sert düşüş yaşadı. Vatandaşlar yatırım için güvenli liman ararken, Ekonomi Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu ve çarpıcı yatırım tavsiyelerini "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" diyerek TGRT Haber ekranlarından paylaştı. Altın yatırımcısına rakam verip 'bekleyin' diyen uzman ekonomist, 750 -770 bandına düşmeden yatırım yapılmamasını tavsiye etti.