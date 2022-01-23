Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarına baktığımız zaman, yükselişle geçen bir hafta gördük. Özellikle Fed’in faiz artırımı sinyalleri ve ABD’de açıklanan enflasyon verileri, altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Pazartesi günü en düşük 1813 dolar olan Ons Altın fiyatları, en yüksek ise 1823 dolar seviyesine çıktı. Ons Altın haftanın ilk gününü 1819 dolar seviyesinde tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Ons altın Perşembe günü haftalık zirvesini gördü. Gün içerisinde 1847 dolar seviyelerini gören ons altın, 1850 barajını aşamadı. Haftanın son işlem gününde ise ons altın değer kaybetti. Ons altın bir önceki kapanış seviyesinin 5 dolar üzerine çıkarak 1843 doları görse de kazanımlarını koruyamadı. Gün içerisinde en düşük 1828 doları gören ons altın, haftayı 1829 dolar ile tamamladı.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Gram altına baktığımız zaman ise yatay bir izlediği haftayı geride bıraktı. Zaman zaman 800 TL barajını gören gram altın, bu seviyelerde kalıcı olarak kalamadı. Haftanın ilk günü en düşük 780 TL, en yüksek ise 802 TL olan gram altın, pazartesi gününü 786 TL'den tamamladı.

Salı günü kazanımlarını sınırlı artıran gram altın, 783 TL ile 799 TL arasında dalgalandığı günü 789 TL'den kapattı.

KRİPTO PARALAR ERİYOR

Kripto para piyasalarında yaşanan deprem devam ediyor. Cuma günü başlayan düşüş şiddetinin azaltsa da önde gelen kripto para birimleri gördükleri zirve seviyelerinin oldukça uzağında bulunuyor.

BITCOIN

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi Bitcoin, son bir haftada yüzde 18.3, son 24 saatte ise yüzde 1.9 değer kaybetti. Bitcoin yaşadığı kayıplarla 35 bin 200 doların hemen üzerinde bulunuyor. Kasım ayında 69 bin dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin rekor seviyesinde neredeyse yüzde 50 kayıp yaşadı.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum'un kayıpları Bitcoin'den daha da fazla. Kripto para son bir haftada yüzde 26.1 oranında değer kaybederken, son 24 saatte ise yüzde 2.2 değer kaybederek 2 bin 450 dolar bandına çekildi.

Kripto para piyasaları yangın yeri! Bitcoin son 6 ayın dibini gördü Kripto paralarda şok dalgası devam ediyor. Düşüş trendinden bir türlü kurtulamayan lider kripto para birimi Bitcoin, değer kaybına devam ediyor. Bitcoin’deki sert düşüş altcoinleride etkilemiş durumda. Kasım ayında 69 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin, 35 bin dolara kadar geriledi. Uluslararası piyasalardaki bazı uzmanlar ise düşüşün devam etmesi halinde 20 bin dolara kadar çekilmenin yaşanabileceğini belirtti. İşte kripto paralarda son durum…

Dünyanın en büyük kripto platformu açıkladı: Bitcoin’deki düşüş uzun süre devam edecek Kripto para piyasalarında sert düşüş devam ederken, dünyanın en büyük kripto para borsası operatörlerinden olan Huobi’den korkutan açıklama geldi. Fed’in varlık alımlarını geri çevirmesine tepki vermesiyle Bitcoin’in bu yıl değer kaybetmesini beklediklerini açıkladılar. Özellikle Rusya ile Ukrayna krizi ve Rusya Merkez Bankası’ndan gelen Bitcoin kararları, piyasalarda düşüşe neden oluyordu. Yaşanan olayların ardından şirket yeni bir rapor yayınlayarak, Bitcoin’in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini belirtti.

Kripto paralarda deprem! Bitcoin dibe çakıldı Kripto para piyasalarında deprem yaşanıyor. ABD borsalarındaki değer kayıpları ve Rusya’nın kripto para yasağını gündeme getirmesi, kripto paralarda yüzde 10 değer kaybına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin ise yüzde 7’i aşan değer kaybı ile 38 bin dolara kadar geriledi. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da ise tarihi çöküş söz konusu. Ethereum, yüzde 8’lik değer kaybı ile 2 bin 800’lere kadar geriledi. Altcoinlerde de düşüş yaşanıyor.