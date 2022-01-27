Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son bir yılda elektrikli araç satışları yüzde 237 arttı ve 2.849 olarak gerçekleşti. 2020’de bu rakam 844 adet olarak gerçekleşmişti. Türkiye’de yükselen elektrikli araç talepleri küresel alanda söz sahibi otomobil üreticilerinin de dikkatini çekti. Son yıllarda global markaların son teknolojiye sahip elektrikli araçları Türkiye pazarında girdi. Aralıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın Türkiye’de faaliyete başlaması bekleniyor. Şirketin 2022 içerisinde Türkiye’de resmî olarak kuruluşunu ve yapılanmasını tamamlayarak 4 modelini de satışa sunması öngörülüyor. Tesla supercharger altyapısını da Türkiye’ye getirecek. Süper Şarj istasyonları için Tesla’nın internet sitesinde Türkiye’den 10 il yer aldı. Bu iller; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Sakarya, İzmir ve Konya olarak sıralandı.

YENİ MODELLER PAZARA GİRECEK

İngiliz elektrikli araç markası MG, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye SUV modeli ZS EV ile giriş yaptı. Yüzde 100 elektrikli araçlar lansmanın ardından satışlara başladı. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği rakamlarına göre 2021’de MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV 318 adet satıldı. 2022 yılında markanın farklı modeller ülkemize gelecek. Mercedes Benz, 2030’a kadar elektrik dönüşümünü tamamlama hedefiyle elektrikli araçlarını tanıtmaya ve piyasaya çıkarmaya devam ediyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıl 331 adet Mercedes Benz EQC satıldı. Global markalardan Volvo da Türkiye’de 2021’de 23 adet XC40 sattı. Elektrikli piyasasında adından sıkça söz ettiren Jaguar I-PACE ise 31 alıcıya gitti.

TOGG 2023’TE SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

Türkiye, gelişen elektrikli pazarına TOGG ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Teknik donanımı ve fiyatıyla dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek bir araç olan TOGG’un 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretimine başlanması planlanıyor.

Tesla, Türkiye ofisi için ilk iş ilanlarını yayınladı Elektrikli araç şirketi Tesla, Türkiye’de faaliyete başlamaya hazırlanıyor. Kısa süre içinde Türkiye’de de otomobillerini satmak isteyen şirket, yeni iş ilanları yayınladı.

'Otopilot kazası'nda iki kişi ölmüştü: Tesla sürücüsü suçlu bulundu Elektrikli araç şirketi Tesla, otopilot yani sürücüsüz araçları ile dikkat çekiyor. Ancak şirketin başı otopilot araçların karıştığı kazalarla dertte. ABD’de iki kişinin ölümüne yol açan Tesla kullanıcısı hakkında iki ayrı dava açıldı.