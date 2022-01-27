Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, Fed’in enflayona karşı beklenenden daha şahin bir yaklaşım sergilemesiyle 30 dolar civarında düşüş kaydetti. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle geriledi.

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

"MART'TA ARTIRACAĞIZ"

Fed Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Faizleri artırma ya da artırmama kararını Mart toplantısında vereceğiz. Faizi, Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu yapmak için koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz” dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeni haftaya dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, sonrasında küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle salı günü 805 TL’ye kadar yükselmişti. Gram altın, Fed sonrasında dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 794 TL civarında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftaya 1.290 TL seviyelerinden başlayan çeyrek altın 27 Ocak Perşembe 1.287 TL alış 1.315 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altın 794 TL seviyesinde

İSLAM MEMİŞ ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Fed ve TCMB faiz kararının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Memiş, 2022 gram altın tahmini yaparken 1.450 TL seviyesine işaret etti. Gram altın 800 TL sınırı aşması ile ilgili olarak İslam Memiş Fed öncesi beklenti satışı nedeniyle dolar yükselişi gerçekleştiğini ve bu durumun gram altın üzerinde etkili olduğunu söyledi. Memiş ''Gram altın dolar kurundan destek alarak 800 lira bandından seyrediyor'' dedi.

Gram altın Fed faiz kararı sonrası 800 TL sınırından geri çekildi.

ŞUBAT AYINA DİKKAT

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaların beklediği bir karar alındığını belirterek, “Piyasaların beklediği bir karar olduğu için piyasalar sakin karşıladı. Herhangi bir olumlu veya olumsuz bir tepki vermedi. Şubat ayı için negatif görünümün devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı.

DOLAR NE KADAR?

Yeni haftaya hafif bir yükselişle başlayan dolar/TL yatay bir seyir izleyerek 13,60-61 seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL ise 15,28'den işlem görüyor.

Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi! Dolar ve altın için kritik bekleyiş Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrilmiş durumda. Fed, bu gece saat 22.00’da yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Kritik karar öncesi Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne? Dolar kritik karar öncesi güne 13.5 civarında işlem görürken, Gram altın ise 800 TL’den işlem görüyor. Uzmanlardan tarafından Fed’in faiz kararında değişiklik beklemezken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve para politikası kurulu notlarında yer alan değişiklikler piyasalara yön vereceği dikkat çekti.

FED, faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.