Türkiye Gazetesi

Fed dün akşam kritik faiz kararını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell açıklama yaparak faizi 0-0,25 aralığında tuttuklarını söyledi. Aynı zamanda Powell faiz artırımlarının Mart ayında başlayacağını belirtti. Fed başkanının açıklamasının ardından kripto paralar yeniden düşüşe geçti. Düşüşteki en büyük etken ise , Fed’in enflasyonu düşürmekteki kararlı duruşu ve küresel çapta kripto paralara güvenin azalmaya başlaması etkili oldu.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paralardaki bu düşüşün tek sebebi Fed değil. Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarındaki kararsız seyir, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, artan enerji fiyatları gibi etkenler kripto paralarda düşüşe sebep oluyor. Özellikle artan enflasyon ve merkez bankaların faiz kararları kripto paraları derinden etkiliyor.

BITCOIN TEPETAKLAK OLDU

Fed’in faiz kararının ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 5 değer kaybederek 35 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Gün içinde en düşük 35 bin 523 dolar, en yüksek de 38 bin 930 dolar seviyesi görüldü. Bitcoin böylece tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 49 oranında uzaklaştı.

ETHEREUM’DA DÜŞÜŞ TRENDİNDE

En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da düşüşten nasibini aldı. Yüzde 4 değer kaybeden Ethereum, 2 bin 400 dolar seviyesine kadar geriledi.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, kripto para iniş çıkışlarında en çok değer kaybeden veya kazanan coinlerden biri oluyor. Zaman zaman diğer kriptolardan bağımsız yüzde 15'lere varan yükselişlerin görüldüğü Dogecoin 0,14 cent seviyesinden işlem görüyor. Dogecoin bu sabaha yüzde 6.29'luk düşüş ile başladı.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Bu sabah yüzde 3,37 değer kaybeden Ripple 0,59 cent. Ripple, geçtiğimiz gün 0,65 cent seviyesine kadar ulaşmıştı.

FED, faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi! Dolar ve altın için kritik bekleyiş Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrilmiş durumda. Fed, bu gece saat 22.00’da yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Kritik karar öncesi Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne? Dolar kritik karar öncesi güne 13.5 civarında işlem görürken, Gram altın ise 800 TL’den işlem görüyor. Uzmanlardan tarafından Fed’in faiz kararında değişiklik beklemezken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve para politikası kurulu notlarında yer alan değişiklikler piyasalara yön vereceği dikkat çekti.

Kripto para piyasaları Fed kararını bekliyor! Bitcoin yükselişe geçti Küresel piyasalar bu gece açıklanacak Fed kararına odaklanmış durumda. Beklentiler faizin sabit tutulacağı yönünde olurken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve para politikası kurulu notlarında yer alan değişiklikler büyük önem arz ediyor. Kripto para piyasasına baktığımız zaman ise yükseliş söz konusu. Özellikle lider kripto para birimi olan Bitcoin, 4.7 değer kazanarak 37 bin 700 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Bitcoin’deki bu yükseliş altcoinleride etkilemiş durumda.