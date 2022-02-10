Türkiye Gazetesi

SSK ve Bağ-Kur'lu çalışana erken emeklilik için 1261 gün detayı çok önemli. Çalışmanın son yıllarında hizmet birleştirmek büyük önem taşıyor. Hizmet birleştirme sayesinde emekli olduğunuzda alabileceğiniz maaşı daha da yükseltebiliyorsunuz. Maaşınızı tek kurumda birleştirmek için emekli olmadan kısa bir süre önce SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapmanız gerekecek. Böylelikle emeklilik gününü 3.000'den fazla gün kadar aşağı çekebilirsiniz.

TARİHE DİKKAT!

Son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz.

Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Dolayısıyla 10 yıl Bağ- Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabiliyorsunuz.

Son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz.

Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Dolayısıyla 10 yıl Bağ- Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabiliyorsunuz.

Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Son 7 yıl, takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz.

Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.

MEMURLARA AVANTAJI VAR

Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor.

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor.

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

1- HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. Hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyete başlamadan önce çalıştığı süredeki ekletmek için başvurabilir.

2- NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Hizmet birleştirmesi farklı sigorta kollarında çalışanların emeklilik dönemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için başvurudan önce yaptırmaları gereken bir işlemdir. Emekli olmadan bir yıl ya da 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapamaz.

3- HİZMET BİRLEŞTİRMESİ ZORUNLU MU?

Zorunlu değildir. Yargıtay, hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olmadığı, kişinin menfaatlerine göre istek ve iradesine bağlı olduğunu görüşünde. Yargıtay'a göre, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde "sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" zorunluluk bulunmuyor.

4- HİZMET BİRLEŞTİRME İLE ERKEN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Emekliliği erkene çekmeye yönelik bir uygulama olmasa da istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7200, erkekler de 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5000 erkekler için de 5975 gündür.

2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ- Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir.

5- HİZMET BİRLEŞTİRME HİZMET PUANINI ETKİLİYOR MU?

Emekli olmadan önce çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Birden fazla kurumda yapılan çalışmaların birleştirilmesi hizmet puanını artırır, kademe, dereceyi, prim kesintilerini etkilemez.

6- UYGULAMADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

SGK'ya prim ödeyenler, Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, SGK Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Özellikle kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi için hizmet birleştirme işlemini ertelememesi gerekir.

Sağlık koşulları ya da teknik şartlar kişilerin başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir.

7- NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sadece prim ödenen günler sayılır. Hizmet birleştirme hesabında 1 Ekim 2008 tarihi önem taşıyor. Bu tarihten önce sigorta kaydı yapılmış kişilerin farklı kurumlara bağlı prim günleri sayısı 1261'i bulan esas kabul edilir.

İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üzerinden hesap yapılıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için sigorta kurumları arasından en çok gün ödeme yapılan kurum seçiliyor.

8- HİZMET BİRLEŞTİRME YILLIK İZİN SÜRESİNİ ARTIRIR MI?

Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

9- ASKERLİK BORÇLANMASI HİZMET BİRLEŞTİRMESİNİ NASIL ETKİLER?

Prim günleri sayılırken askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geçen günlerin primi ödenerek birleştirme işlemine katılabilir. Askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılması gerekiyor. Askerlik dönemindeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir.

8- HİZMET BİRLEŞTİRME YILLIK İZİN SÜRESİNİ ARTIRIR MI?

Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde yıllık izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş yapan kişilerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında yıllık izin kapsamında değerlendirilebilir. Özel sektör içerisinde geçiş yapan kişilerin zamanla yıllık izin süreleri değişse bile son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

9- ASKERLİK BORÇLANMASI HİZMET BİRLEŞTİRMESİNİ NASIL ETKİLER?

Prim günleri sayılırken askerlik borçlanması da hesaba katılır. Askerlikte geçen günlerin primi ödenerek birleştirme işlemine katılabilir. Askerliğin er ya da yedek subay olarak yapılması gerekiyor. Askerlik dönemindeki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan prim miktarı tespit edilir...

10- ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTALARI DA DÂHİL EDİLEBİLİR Mİ?

Özel sektöre ait özel hayat ve emeklilik sigortalarına bağlı hizmetler birleştirilemez. İşçi statüsünde çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi süreleri sigortalılık süresinden sayılmıyor, hizmet birleştirmesi yapılamıyor.