Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de özellikle kar ve soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi tezgahlarda kilosu 25 TL'den satılıyor.

HAMSİ GERİ GELDİ

Balıkçı esnafı Ali Akgün, havaların iyice soğumasıyla hamsinin tekrar geri geldiğini belirterek, "Bu sezon palamuttan istenilen verimi alamadık ancak hamsi bizi umutlandırdı. İstavrit ve mezgit şu an gayet iyi durumda. Sezon başında 4 ay kadar hamsi bol idi ancak daha sonra pek görülmedi. Havanın soğumasıyla hamsi tekrar geri geldi. Bol olması vatandaşlar için de, balıkçılar için de sevindirici” dedi.

EN FAZLA 15 GÜNLÜK BOLLUK YAŞANIR

Balıkçı Telat Aydeniz de balık fiyatlarının uygun olduğunu kaydederek, "Şu anda balık fiyatları gayet normal. Bazen satan için de tutan için de maliyetini bile karşılamıyor. Şu sıralar hamsi bol ancak bu bolluğun fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Hamside en fazla 15 gün bolluk yaşanır. İstavrit ise bu zamanlarda olması gereken bir balık, senenin 12 ayında tutulan bir balık. Bu seneki sezonun çok da iyi geçtiği söylenemez. Şu an piyasada hamsi 25 TL, istavrit 25 TL, tirsi 15 TL, mezgit 30 TL, somon ve levrek 80 TL’den satılıyor” diye konuştu.

Karadeniz’den hamsi değil dana çıktı Düzce’de denizden büyükbaş hayvan çıktı. Ölü olarak kıyıya vuran hayvan, belediye ekipleri vinçle çıkarttı.

Hamsi ihracatı azaldı Türkiye’den bu yılın Ocak ayında 12 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 101 bin 486 kilogram karşılığı 485 bin 884 dolar döviz girdisi elde edildi. En fazla hamsi ihracatı Fransa’ya, en az ihracat ise Kenya’ya yapıldı. Bir önceki yılın aynı döneminde hamsi ihracatından 920 bin 17 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Hamsi bereketi sürüyor, kilosu 25 TL'den satılıyor Karadeniz'de kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle özellikle son iki haftadır başlayan hamsi bereketi sürüyor. Balıkçılar, hamsinin 1 ay daha avlanacağını tahmin ediyor.