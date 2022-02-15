Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı" nda açıkladığı KDV indirimi geçtiğimiz Pazartesi itibariyle uygulanmaya başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası temel gıda ürünlerinde yüzde 8’lik KDV yüzde 1’e düşürüldü. Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleriyse ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde KDV denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında ürünlerde indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

“DENETİMLERİMİZ SÜRMEYE DEVAM EDECEK”

Denetimler hakkında bilgi veren Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbulut, “Temel gıdada KDV’nin düşürülmesi sonrası Üsküdar Belediyesi olarak başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelinde ekiplerimizle birlikte denetimler gerçekleştiriyoruz. Usulsüzlük tespit etmemiz durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağız. Ekiplerimiz 7/24 esaslı olmak üzere denetimleri sürdürecek” dedi.

“MÜŞTERİLER ALINAN KARARDAN MEMNUN”

Denetimin gerçekleştirildiği market müdürü Mehmet Portakal, “KDV indirim kararı sonrası biz de fiyatlarımızı güncelledik. Etiketlere yansıttık. Müşterilerimizde alınan karardan ötürü memnun. Zabıta ekipleri de etiketlerimizi denetliyor” diye konuştu

Erdoğan KDV indirimi yapmayanları uyardı: Vatandaşı ezenin cezası ağır olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19’u atlatmasının ardından ilk ziyaretini Birleşik Arap Emîrliklerine (BAE) gerçekleştirdi.

Tezgahlarda KDV indirimi rüzgarı: Fiyatlar düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirildiğini açıklaması ve kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşanmaya başladı.