Türkiye Gazetesi

Ons altın Rusya-Ukrayna krizi sonrası dün 8 ayın zirvesini görmüştü. Haftaya jeopolitik gerilimler sonucunda yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen "Avrupa'da savaş istemiyoruz!" açıklaması ve bazı Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmeye başladığı bilgisi üzerine aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Dün 1879 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın 1844 dolara kadar düştü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları....

FED’İN KRİTİK KARARLARI BEKLENİYOR

Yaşanan olayların ardından piyasalar, Fed’in 15-16 Mart tarihinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz arttırım beklentisi 50 baz puana yükseldi. Fed’in para politikalarını sıkılaştırması dünyada doların güçlendirmesine neden olurken, altın fiyatlarında negatif bir etki oluşturması bekleniyor.

YÜKSELİŞE NEDEN OLAN 2 ETKEN

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan jeopolitik gerilim, enerji piyasalarındaki oynaklığı yüksek tutarken, küresel çapta yükselen enflasyon oranları tedirginlik oluşturuyor. Ukrayna’da yaşanan gerginlikle küresel ekonominin kilit noktası olan hammadde fiyatlarını arttırması ise zaten yüksek seyreden enflasyonla mücadele eden hükümetler üzerinde baskı oluşturuyor. Yaşanan gelişmeler Avrupa’yı enerji krizine doğru götürürken, enerji fiyatlarında yaşanan yükselişle ABD’de artan enflasyonun kontrol altın alınması için para politikasına yönelik yapılan açıklamalar da altın fiyatında yaşanan yükselişi yavaşlatan gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak, ons altında fiyatında geçtiğimiz yıl kasım ayında test edilen 1880 doların üzerine geçilmesi durumunda yükseliş kademeli olarak 1920 ve 1960 dolara doğru devam edebilir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 16 Şubat Çarşamba günü saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 809 lira alış ve 815 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 16 Şubat Çarşamba günü saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 1.296 lira alış ve 1.324 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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