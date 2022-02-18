Türkiye Gazetesi

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal “Meyve ve sebze üretim sezonu yaklaşırken, baharlık ekim-dikim zamanı gelirken, bu indirimlerin etkisi hissedilecek. Söz konusu gübreler; tahıllar, baklagiller, meyve ve sebzelerde kullanılan vazgeçilmez besin maddeleri. Bunu topyekûn bir sistematik hâlinde, denetim mekanizmasıyla da beraber indirimler silsilesi hâline getirebilirsek, mutfaklardaki yangın eminim ki sönecektir. Bu indirimler piyasaya tam olarak yansırsa, çiftçilerimize de bir nebze olsun rahatlama sağlayacak. Gübre fiyatlarında meydana gelecek her düşüş, üretim maliyetlerini de aşağı çekecek. Dolayısıyla satış fiyatlarında ciddi bir rahatlamayı beraberinde getirecek” dedi.

GÜBRE DÜŞTÜKÇE ÜRETİM ARTACAK

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da “Ürenin fiyatı 12 bin liradan 9.600 liraya düştü. Bu tabi sevindirici. Bu fiyatların daha da düşeceğine inanıyoruz. Gübre düştükçe üretim artacak” dedi. Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin başında yem giderleri geliyor. Son zamanlarda da yem başta olmak üzere tarım girdilerindeki artışlar, çiftçileri ve yetiştiricileri zor duruma soktu. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, karma yem fiyatlarında yapılan yüzde 12'lik indirimin hayvancılık sektörüne olumlu yansıyacağını belirterek “Üretimin artmasını sağlayacak. Et fiyatlarında da biraz daha ucuzlama olabilecektir. Tarımsal destekleme kararnamesi doğrultusunda 2 yıl önce verilen anaç koyun için 30 lira, anaç keçi için 35 lira desteğinde herhangi bir artış yapılmadı. Yetiştiricilerimiz bu manada da bir miktar beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi), 14 Şubat’tan itibaren kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılacağını duyurdu.

Çiftçilere destek: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından sevindiren haber geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.