Türkiye Gazetesi

Yapılan protokolle, 1 Milyon İstihdam Projesi'nde bilgi teknolojileri alanında eğitimleri verilen 26 pozisyon için MEB’e ait 81 ilde bulunan e-sınav merkezlerinde adaylar sınava katılabilecek. Hâlihazırda birçok kamu kurumunun sınavının yapıldığı 81 ildeki 300 e-Sınav merkezinin 6 bin olan toplam kapasitesinin 2023’e kadar yeni açılacak e-Sınav merkezleriyle 10 bine yükseltilmesi planlanıyor. Bu sayede merkezlerin aynı anda daha fazla adaya hizmet vermesi mümkün olacak. Şu ana kadar 860 binden fazla kişinin başvuru yaptığı 1 Milyon İstihdam Projesi ile 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hâle getirilmesi hedefleniyor. Projede adaylar çevrim içi eğitim platformunda yayımlanan 180 eğitimle kendilerini 26 alanda geliştirmeye devam ediyor ve sisteme dâhil olan 100’den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkânı bulabiliyor. Adaylar ve işverenler projeye ‘https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/’ adresinden ücretsiz ve şartsız kaydolabiliyor.

İŞSİZLİK YÜZDE 11,4

TÜİK, Ocak 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 21,6 oldu.

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu.

Problem işsizlik değil iş beğenmeme: Herkes tabağa süs koyma peşinde Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, restoranlarda eleman sıkıntısının devam ettiğini belirterek “Her şubede 3-5 tane eksiğimiz var. Komi, bulaşık, çırak, aşçı çırağı gibi. Bu konuda eskisi gibi alaylı, alttan, çıraklık yapayım, işin ustası olayım diye düşünülmüyor. Herkes yemeğin üzerindeki süsü koyma peşinde” dedi