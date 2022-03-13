Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Üyesi Ebru Arıcı; Türkiye'de rüzgârda kurulu gücün 11 bin megavat düzeyine ulaştığını belirterek "İklim değişikliği, sınırda karbon vergisi düzenlemesi ve sanayicinin enerji maliyetleri açısından destekler önemli. 2022 yılının, lisanssız rüzgâr enerjisi yatırımlarının yılı olmasını umuyoruz. Yerli ve millî rüzgâr enerjisinde her ölçekte yatırım, elektrik arz probleminin çözümüne yaklaştıran bir adımdır. Geçen yıl rüzgâr projelerimiz yüzde 37,4 kapasiteyle, toplam elektriğin yaklaşık yüzde 10’unu üretti. Yapmamız gereken, kurulu gücümüzü daha ilerilere taşımak" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük 5’inci ekipman üreticisi konumuna geldiğini de söyleyen Arıcı "Kanattan kuleye, jeneratörden bağlantı elemanlarına kadar bir türbinde bulunan binlerce bileşenin yüzde 65'i Türkiye'de üretiliyor. Üretimin yüzde 70’i ihracata yönelik. Mesela Azerbaycan 105 megavatlık rüzgâr projesi istiyor. İhale bu yıl yapılacak. Şu anda Türk yatırımcılar buna çalışıyor" şeklinde konuştu. EPDK, geçtiğimiz günlerde RES ve GES projeleri kapsamında 2787 megavatlık kapasite tahsis sürecini tamamlamıştı. Başkan Mustafa Yılmaz "2 yılda 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını hayata geçireceğiz" demişti.

Güneş ve rüzgâr enerjisinde destekler artacak AK Parti’nin ekonomi kurmayları Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yeni bir torba teklif hazırlıyor.