Türkiye Gazetesi

Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinin reaktör binasında, ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak çalışmalarına başlandı. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ana montaj işlemlerine başlanan ASBH, ünitenin ana ekipmanı olan reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayarak NGS'nin birinci çevrimini oluşturuyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, ana sirkülasyon boru hattındaki kaynak işleminin, bir güç ünitesinin yapımındaki kilit aşamalardan biri olduğunu belirtti. Zoteeva “Bir nükleer güç santralinin reaktörü insan kalbine benzetilirse, ASBH bu kalpten çıkan aort ana damarıdır” ifadesini kullandı.

Buhar jeneratörleri Akkuyu NGS sahasına ulaştırıldı: İkinci güç ünitesinde kullanılacak Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ikinci güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü, Doğu Kargo Termaline ulaştırıldı. Kargo gemisiyle terminale getirilen buhar jeneratörleri, ağır paletli vinç yardımıyla gemiden başarılı bir şekilde indirildi. İndirilen jeneratörler özel bir komisyon tarafından giriş kontrolünden geçirildi. Ekipman bu kontrolün ardından kalite ve bütünlük denetiminin gerçekleştirileceği geçici depolama sahasına nakledildi.

Erdoğan Akkuyu için tarih verdi: Amacımız 2. ve 3. santraller Mersin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah 2023'ün mayısına yetiştireceğiz. Ülkemize en kısa sürede ikinci, üçüncü nükleer santralleri kazandıracağız" dedi.