Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında temel ihtiyaç maddeleri ve yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düştü. KDV oranlarında yeni indirimleri kalem kalem açıklayan Erdoğan, konutta kademeli KDV uygulamasını da duyurdu. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde tuvalet kağıdı, hijyenik ped, yetişkin ve bebek bezleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, tıbbi cihazlardan sertifikalı tohumlara kadar bir çok ürünün KDV oranında değişikliğe gidilecek.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; deterjan, şampuan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt mendil, kağıt havlu, dezenfektan, ıslak mendil, peçete ile yetişkin ve bebek bezleri gibi tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8'e indirilecek.

YEME VE İÇME HİZMETLERİNİN TAMAMINA YÜZDE 8 KDV

Halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yeme içme hizmetleri sunan yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanarak yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

KONUTTA KDV SADELEŞTİRMESİ

Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlemeye gidildi. Satın alınan konutun arsa birim metrekare değerlerine, büyükşehirlerde olup olmadığına bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulacak. Bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.

KONUTTA 150 METREKAREYE YÜZDE 8 KDV

Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlar için KDV oranı yüzde 8 olacak. 150 metrekareyi aşan konutlarda ise KDV oranı ilk 150 metrekare için yüzde 8, aşan kısım için ise yüzde 18 olarak belirlendi.

Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlar için ise KDV oranı net alanı 150 metrekareye kadar olanlara yüzde 1 olarak uygulanacak. 150 metrekareden sonraki kısım için ise yüzde 18 KDV uygulanacak. Böylece dönüşüme tabi tutulan konutların 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulaması sürecek.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan konut inşaatları için ise eski hükümler geçerli olacak.

Bir diğer konu ise arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da inşaat sektöründeki KDV’den kaynaklanan finansman yükünün azaltılması amacıyla yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ TIBBİ CİHAZLAR

Ayrıca, güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem imalatçının yurt içi teslimi hem de ithalat için Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanarak sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

HER TÜRLÜ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE VE FİDAN SATIŞLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohum ve fidanların tamamı yüzde 1 KDV'ye tabi tutulacak. Bu sayede sayma usulüyle belli başlı tohumlar ve fidanların yanı sıra bakanlığın sertifika verdiği tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.

Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurta, pancar ve meyve gibi ürünleri temizleme ve ayırmada kullanılan bir takım makinalar da tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına dahil edilecek.

ARAÇ ALIM SATIMINDA KDV YÜZDE 18 OLDU

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan yetkili oto galericilerin alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı yüzde 18 olacak. Gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve kotraların KDV oranı da yüzde 18 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 7’ye indirileceğini açıklamasının ardından 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlüğe girmişti. Ayrıca, tarımsal sulama ve meskenlerde elektriğin KDV'si de Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 8'e düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi! Yüzde 18’den 8’e indirilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında daha önce temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin temizlik ürünleri, bebek bezleri ve yeme içme hizmetlerinde de uygulanacağını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı KDV indirimine ilişkin tüm merak edilenler cevapladı Gıda ürünlerinde katma değer vergisi indirimine dair merak edilen tüm soruları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) cevapladı. GİB 14 Şubat sonrası gerçekleştirilen gıda ürünleri tesliminde KDV oranı yüzde 8 olarak hesaplanan vergilerin tüketiciler tarafından iade edilebileceğini belirtti.